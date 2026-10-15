Škoda Superb s jednou nádrží nafty ujede 1 100 km. Mezi patnácti auty s nejdelším dojezdem chybí jakýkoli elektromobil

Za Superbem se seřadila dvě BMW, obě s naftovým motorem. Model 520d Touring xDrive dosáhl na 967 km, takže na vítěze ztratil 133 km, což je víc než cesta z Prahy do Plzně. Třetí BMW Gran Coupé 220d skončilo na 942 km, těsně za svým větším sourozencem.
Z jaké spotřeby Auto Bild vítězný dojezd vypočítal
Magazín měří spotřebu na vlastní testovací rundě dlouhé 155 km a Superbu na ní naměřil průměr 6,0 l/100 km. Tuto hodnotu pak vynásobil objemem nádrže, která má 66 litrů. Výsledný dojezd je tedy přepočet, nikoli jízda až do prázdné nádrže, a nikdo s autem 1 100 km v jednom kuse neodjel.
Proti továrním údajům obstojí naměřená spotřeba dobře. Český ceník Škody uvádí kombinovanou spotřebu podle WLTP 5,6 až 6,1 l/100 km, takže výsledek z rundy leží u horního okraje oficiálního rozmezí. Dojezd proto nestojí na optimistickém měření. Stejným postupem Auto Bild spočítal dojezd u všech patnácti aut v žebříčku.
Nejlepší elektromobil z dálničního testu ujel 433 km
Elektromobily Auto Bild testuje zvlášť, a to čistě na dálnici při konstantní rychlosti 130 km/h. Nejlepší otevřeně doložený výsledek patří Audi Q8 e-tron 55 quattro, které se 106kWh baterií ujelo 433 km. K hranici pro vstup do žebříčku mu tak chybí víc než tři sta kilometrů.
Starší souhrn téhož magazínu uvádí Mercedes EQS 450+ s dojezdem 482 km. Ani tenhle výsledek se k laťce 800 km nepřiblížil, zůstal pod ní zhruba o čtyři desetiny.
Obě čísla vznikla jinou metodikou než výsledek Superbu, který jezdil kombinovanou rundu, kdežto elektromobily jely jen dálnici. Přímé srovnání to proto není. Podklad k tomu uvádí, že aerodynamický odpor roste se čtvercem rychlosti a elektromobil na dálnici prakticky nerekuperuje. Cíl Evropské komise, podle kterého mají mít nová auta od roku 2035 nulové emise, zůstává v platnosti.
Do patnáctky se probojoval i benzínový tříválec s hybridem
Žebříček neovládly jen diesely. Hned za trojicí naftových aut skončil na čtvrtém místě Opel Grandland 1.2 Hybrid 48V, tedy mild hybrid s benzínovým tříválcem, s dojezdem 932 km. Od třetího BMW ho dělí jen deset kilometrů.
Na konci pořadí stojí další benzínová auta. VW Tayron 1.5 eTSI, rovněž mild hybrid, obsadil čtrnácté místo s 808 km. Poslední Audi A5 TFSI se 110 kW je čistý benzín a do žebříčku se dostalo s dojezdem přesně 800 km, tedy na samé hraně.
Nejvíc vypovídá výsledek Renaultu Symbioz E-Tech Full Hybrid 145. Plný hybrid skončil sedmý a s 905 km se vešel mezi naftová BMW a Mercedes E 450 d. Výrobce na českém webu slibuje dojezd „až 1 000 km“ a spotřebu od 4,3 l/100 km. Údaj výrobce je o desetinu nadsazený, i se skutečným výsledkem ale patří Symbioz k nejvytrvalejším autům žebříčku.
Po příjezdu do Mnichova má Superb v nádrži dalších 715 km
Vítězná konfigurace, tedy Superb 2,0 TDI/142 kW DSG 4×4, se v Česku dál prodává. Podle ceníku platného od 9. července 2026 stojí liftback ve výbavě Selection 1 145 000 Kč. Kombi ve stejné výbavě vyjde na 1 185 000 Kč, takže za větší zavazadlový prostor zaplatíte o 40 000 Kč víc. Nejdražší je Combi Laurin & Klement za 1 385 000 Kč.
Cestu z Prahy do Vídně, která měří zhruba 334 km, zvládnou bez zastávky obě auta. Superbu po ní podle vypočteného dojezdu zbude nafta ještě na 766 km. Q8 e-tron dorazí s rezervou kolem 99 km.
Trasa z Prahy do Mnichova je dlouhá přibližně 385 km. Superb do bavorské metropole přijede s naftou na dalších 715 km. Q8 e-tron by tam dojel se zbývajícím dojezdem zhruba 48 km.