Hradec už je třetí! V Litvínově otočil zápas a vyhrál 4:1

V úvodu prověřil hostujícího gólmana Škorvánka Koblasa a na druhé straně vytěsnil Kousalův pokus Čajan. Litvínov se dočkal vedení v čase 5:21 s koncem přesilovky při Perretově vyloučení. Svozil využil Sukeľovu clonu před hradeckým gólmanem a zamířil od modré čáry přesně k levé tyči. V prvním zápase od 25. září, kdy nastoupil při výhře Komety v Olomouci 4:2, tak hned skóroval.
Zvýšit mohli Sukeľ a Maštalířský a Verva potom nevyužila další početní výhodu při Pavlíkově trestu, při kterém trefil Ondřej Kaše z pravého kruhu protější tyč. Po návratu z trestné lavice se prodral před Čajana Pavlík, ale s bekhendovou kličkou neuspěl. Litvínovského brankáře nepřekonal ani Melancon.
Ve 14. minutě při Svozilově pobytu na trestné lavici už vyrovnal Radil po spolupráci s Tamášim. Otočit stav mohl po Pavlíkově přihrávce Miškář, ale Čajan zasáhl. Mountfield se dočkal obratu 63 sekund před koncem první třetiny, kdy po Perretově přihrávce Tamáši prostřelil Čajana z pravého kruhu mezi betony. Ještě před pauzou se Miškářova přihrávka odrazila od brusle bránícího Baláže před brankoviště a pak od litvínovského gólmana vedle pravé tyče.
Na začátku druhé části vytěsnil Čajan maskou Zdráhalovu ránu a poradil si i s Klímovou střelou. Potom mohli odpovědět postupně David Kaše, Sukeľ a z dorážky osamocený Koblasa. V polovině prostřední části projel před hradeckého gólmana Maštalířský, ale bekhendovým zakončením minul branku. Kämpfovu střelu ukryl Škorvánek v lapačce. V 35. minutě pomohla hostům při Pavlíkově vyloučení horní tyč, kterou trefil střelou z levého kruhu Koblasa. Gólmana Mountfieldu neprostřelil ani Polášek a domácí z převahy v druhé třetině vyrovnání nevytěžili.
V úvodu závěrečné dvacetiminutovky uvolnil Šámal Koblasu, který ale opět ztroskotal na Škorvánkovi. Čajan kryl Vukojevicův pokus. Hradecký gólman vyřešil dvě příležitosti Davida Kašeho. Mountfield byl naopak efektivní. Do Vukojevicovy přihrávky se za pravým kruhem opřel Radil a druhou trefou v utkání zvýšil na 3:1.
Další možnost měl po Radilově přihrávce Pavlík. V 52. minutě byl Litvínov při Mudrákově trestu blízko snížení. Moravčík trefil zpoza pravého kruhu protější tyč a Šámalovu dorážku vleže hokejkou vyrazil Škorvánek. Už při plném počtu hráčů na ledě se dostal před hradeckého gólmana Kämpf, ale také neuspěl. Výsledek zpečetil 97 sekund před koncem při power play do prázdné branky Perret a oslavil gólem dnešní 32. narozeniny.
HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 6. S. Svozil (Moravčík, M. Sukeľ) - 14. Radil (Tamáši, Jergl), 19. Tamáši (Perret), 47. Radil (Vukojevic), 59. Perret (Jergl). Rozhodčí: Obadal, Cabák - Ondráček, Štěpánek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváci: 3581.
Sestavy:
Litvínov: Čajan - S. Svozil, Moravčík, Jaks, Czuczman, O. Baláž, A. Polášek, V. Beranl - D. Kaše, Kämpf, O. Kaše - Koblasa, M. Sukeľ, Šámal - Šprynar, Jícha, Maštalířský - Havelka, Jurčík, T. Urban. Trenér: Reichel.
Hradec Králové: Škorvánek - Kalina, McCormack, A. Koch, Mudrák, Vukojevic, Melancon, Pláněk - Perret, Tamáši, Jergl - R. Pavlík, Miškář, Radil - P. Zdráhal, Kevin Klíma, R. Kousal - Kohout, Čacho, Nenonen - Pilař. Trenér: T. Martinec.