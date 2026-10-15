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Hradec už je třetí! V Litvínově otočil zápas a vyhrál 4:1

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Hokejisté Hradce Králové vyhráli v předehrávce 11. kola extraligy v Litvínově 4:1 a díky pátému vítězství z posledních šesti utkání se posunuli na třetí místo. Dvěma góly přispěl k úspěchu Mountfieldu útočník Lukáš Radil.
Hradec už je třetí! V Litvínově otočil zápas a vyhrál 4:1

Hradec už je třetí! V Litvínově otočil zápas a vyhrál 4:1

Zdroj: Mountfield HK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 18:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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