Karma pro ruského dozorce: měl mučit nejméně 50 ukrajinských zajatců, pak učil děti vlastenectví. Zabil ho výbuch v autě

Hyundai Solaris po explozi ještě kus dojel setrvačností a zastavil se až o sloup. Auto bylo registrované na Siromjatnikova, bývalého pracovníka ruské vězeňské služby FSIN, později kontraktního vojáka a nakonec pedagoga. Novomoskovské mnohoprofilové kolegium na svém webu ještě týž den zveřejnilo pietní zprávu. Psalo v ní o svém učiteli, ne o muži podezřelém z válečných zločinů.
Ke kladivům se v kolonii přidal sovětský polní telefon s kličkou
Siromjatnikov sloužil v penitenciárním systému Tulské oblasti. Podle oznámení o podezření, na které odkazují ukrajinská média, se v roce 2022 podílel na systematickém týrání zajatců v kolonii č. 1 v Donském. Lidskoprávní organizace Media Initiative for Human Rights uvádí, že Ukrajinci sem byli sváženi od května 2022. Ruské vězně předtím přemístili jinam, aby pro zajatce uvolnili místo, takže kolonie fungovala jako zařízení vyhrazené pro ně.
Prokuratura mu připisuje velmi konkrétní praktiky. Při ranních a večerních prověrkách měl s dalšími dozorci bít zajatce rukama, nohama, gumovými obušky, plastovými trubkami a kladivy. K tomu přicházely elektrické šoky ze sovětského polního telefonu TA-57: kontakty se přiložily na tělo a otáčením kličky se pustil proud.
Ruští vojáci tomu přístroji říkají „tapik“. Když má mučicí nástroj zažitou přezdívku, nejde o výstřelek jednoho sadisty, ale o metodu, kterou dozorci dobře znají.
Z učebny na frontu ho podle vlastních slov vytáhli bývalí studenti
Po odchodu z vězeňské služby učil Siromjatnikov v Novomoskovsku bezpečnost a základy životní činnosti. V roce 2023 podepsal kontrakt s ministerstvem obrany. Tulskému serveru Myslo sám vyprávěl, že ho k tomu přivedl kontakt s bývalými studenty, kteří už bojovali. Sloužil v 51. pluku 106. tulské výsadkové divize a bojoval v Doněcké i Kurské oblasti.
Zraněný byl 11. května 2024. Koncem listopadu téhož roku se vrátil do Tulské oblasti na léčení a začal veřejně vystupovat. Mluvil ke školákům o vlastenectví, objevoval se na sportovních akcích pro veterány a stal se tváří takzvané patriotické výchovy.
Ukrajinské podezření z mučení desítek lidí v Rusku žádnou roli nehrálo. Nikdo po něm nepátral a žádné stíhání proti němu nebylo vedeno.
Nálož u sedadla řidiče, k níž se dosud nikdo nepřihlásil
Jak k výbuchu došlo, oficiálně stále nikdo nevysvětlil. Mediální zprávy a anonymní kanály na Telegramu tvrdí, že nálož byla schovaná pod podlahou vozu u místa řidiče. Pokud to platí, šlo o útok na konkrétního člověka. Ani ukrajinské zpravodajské služby, ani nikdo jiný se v otevřených zdrojích k činu nepřihlásil.
Slovo „karma“ v titulku proto neoznačuje soudní verdikt ani hotové vyšetření. Popisuje souběh dvou skutečností: muž obviněný z mučení bezbranných zajatců sám zemřel násilnou smrtí a stát, který ho měl stíhat, z něj udělal vzor pro děti.
Ruské vyšetřovací orgány svůj konečný závěr k explozi dosud nezveřejnily.
Ukrajina eviduje 159 míst, kde Rusové věznili její lidi
Kolonie v Donském se dostala do hledáčku vyšetřovatelů i kvůli dalším zaměstnancům. Ukrajinská Národní policie oznámila podezření vůči dvěma pracovníkům téže kolonie č. 1, kteří měli ukrajinské vězně bít a týrat elektrošoky. Celkem ukrajinské úřady napočítaly 159 míst nezákonného zadržování Ukrajinců na okupovaných územích a v Rusku. Chtějí postihnout celou „vertikálu odpovědnosti“, tedy dozorce stejně jako jejich velitele.
Mezinárodní zprávy popisují totéž. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva v 40. periodické zprávě z října 2024 doložil mučení nebo kruté zacházení v 57 oficiálních místech internace. Zpráva popisuje takzvané přijímací procedury, při nichž zajatce dlouho bijí, používají tasery, svlékají je a nutí do stresových poloh. Amnesty International ve zprávě z roku 2025 označuje ruské zacházení s ukrajinskými zajatci za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Tapik se v těchto dokumentech objevuje opakovaně.
Na sběru důkazů se podílí i Česko. Policie ČR vyzývá svědky, aby se ozvali, a provozuje k tomu online dotazník. Ministerstvo spravedlnosti podporuje Eurojust v roli koordinátora vyšetřování zločinů spojených s ruskou agresí. Společný vyšetřovací tým při Eurojustu se nejzávažnějšími mezinárodními zločiny na Ukrajině zabývá od počátku invaze.