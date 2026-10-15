Ukrajina udeřila v Brjanské oblasti na Iskandery, které ostřelují její města. Dálkové údery už doletí 1 750 km

Ukrajinský úder přišel po noci, kdy Rusko podle Zelenského vypustilo 135 úderných dronů a víc než padesát z nich bylo proudových. Pod palbou se ocitl Kyjev a s ním Dněpropetrovská, Charkovská, Doněcká, Sumská a Záporožská oblast. V hlavním městě dopadl útok na Severní most.
Co Zelenskyj na videu ukázal a co si nechal pro sebe
Potvrzené je, že terčem byly pozice osádek a odpalovačů raketových komplexů Iskander v Brjanské oblasti. Z tohoto prostoru Rusko podle dostupných údajů opakovaně ostřeluje ukrajinská města. Zelenskyj zásah potvrdil a přiložil video. Kolik odpalovačů bylo zničeno nebo poškozeno, už neuvedl, a nezávislý rozbor škod zatím také neexistuje. Video tak dokládá, že útok proběhl, jeho účinek zatím ověřit nejde.
Ve stejném příspěvku prezident zmínil zásahy v Samarské oblasti a „nové výsledky v Černém moři“. K Černému moři nepřidal nic dalšího. U Samary je obraz konkrétnější: ozbrojené síly Ukrajiny už 2. října oznámily zásah Samarské lineární výrobní a dispečerské stanice u obce Prosvet. Podle armády jde o klíčový uzel, kde se ropa přijímá, skladuje a míchá, a slouží i potřebám ruského vojska.
Čtyři minuty od pohotovosti k odpalu: proč je Iskander tak těžký terč
Iskander je operačně-taktický raketový systém, kterým Rusko útočí na ukrajinská města a kritickou infrastrukturu. Databáze ukrajinské vojenské rozvědky GUR uvádí u jeho balistické střely 9M723 kvazibalistickou dráhu letu a dosah přes 500 kilometrů. Kruhová odchylka 20 až 30 metrů z ní dělá velmi přesnou zbraň.
Pro obránce je ještě horší rychlost. Z vysoké pohotovosti může první střela odejít do čtyř minut a další následují v intervalu kratším než minuta. Odpalovače jsou mobilní, přesouvají se, maskují, vystřelí a zmizí.
Jedna brigáda jich má dvanáct. Kdo je chce zasáhnout, potřebuje přesnou rozvědku v reálném čase a dalekodosahovou zbraň připravenou k okamžitému odpalu.
V červnu 2025 u Klinců vybuchl odpalovač, jehož osádka chystala úder
Nejpodrobněji popsaný případ pochází z 5. června 2025. Ozbrojené síly Ukrajiny tehdy oznámily zásah tří odpalovačů Iskander u obce Klinci, rovněž v Brjanské oblasti. Jeden z nich detonoval a další dva byly podle armády s velkou pravděpodobností poškozeny.
Osádka se podle ukrajinské strany chystala udeřit na ukrajinský cíl, pravděpodobně na Kyjev. Armáda uvedla, že zásah útoku zabránil a „umožnil vyhnout se obětem mezi civilisty“.
I tahle bilance pochází výhradně od ukrajinské armády a u dvou strojů sama mluví jen o pravděpodobnosti. Na rozdíl od nového zásahu ale obsahuje počet odpalovačů, přesné místo i cíl, na který osádka mířila. Jako jediný doložený případ, kdy útok na Iskandery přímo zmařil chystaný úder, se proto uvádí právě Klinci.
Kam až dnes ukrajinské dálkové údery dolétnou
Ministerstvo obrany Ukrajiny v dubnu 2026 zveřejnilo, že dosah ukrajinských dálkových úderů vzrostl z přibližně 630 kilometrů v roce 2022 na zhruba 1 750 kilometrů. Rozdíl činí 1 120 kilometrů. Z uvedených hodnot vychází téměř 2,8násobek, takže často citovaný dva a půl násobek nárůst podhodnocuje.
Zelenského slova o vracení války tak mají měřitelný obsah. Pod ukrajinskou hrozbou se ocitá prakticky celá evropská část Ruska, od raketových pozic u hranice až po rafinérie, sklady a velitelství v týlu. Stanice u Prosvetu v Samarské oblasti patří k cílům hluboko ve vnitrozemí.
Střela 9M723, jejíž odpalovače byly tentokrát terčem, má podle GUR dosah přes 500 kilometrů. Dosah ukrajinských dálkových úderů činí podle dubnových údajů ministerstva obrany 1 750 kilometrů.