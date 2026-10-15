Shakira po krachu s fotbalovým nevěrníkem Piquém tajně randí s hvězdou NBA. Novinář popsal jejich společné cesty

Madrid, konec září, dočasný stadion postavený jen pro jednu zpěvačku a pro víc než 50 000 lidí každý večer. Podle Jordiho Martína, reportéra pořadu El Gordo y La Flaca na stanici Univision, mezi nimi nestál jen tak někdo. Na Shakiřiny koncerty měl opakovaně chodit Serge Ibaka, bývalý basketbalista NBA a vítěz ligy z roku 2019. Martín přidal ještě jeden detail: oba spolu údajně letěli soukromým letadlem z Madridu do Paříže na týden módy. Společnou fotku ani potvrzení od aktérů nepředložil. O pět dní později přišel deník La Razón s verzí, která romantiku brzdí. Lidé blízcí zpěvačce podle něj připouštějí, že spolu Shakira a Ibaka několikrát vyšli. Jako přátelé.
Kdo je muž, kterého si Shakira údajně vyhlédla
Fanouškům NBA není potřeba Ibaku představovat. Pro ostatní jde o jednoho z nejvýraznějších obránců posledních patnácti let. Podle oficiálního profilu NBA:
- narodil se 18. září 1989 v Kongu, reprezentoval Španělsko,
- měří 2,11 metru,
- do NBA ho v roce 2008 draftovali jako 24. volbu prvního kola,
- v kariéře zaznamenával v průměru 12,0 bodu a 7,1 doskoku na zápas.
Prošel kluby Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers a Milwaukee Bucks. S Torontem v roce 2019 získal titul. Pak se vrátil do Evropy, hrál za Bayern Mnichov a nakonec za Real Madrid. Podle oficiálního komuniké Realu Madrid jeho angažmá skončilo 2. července 2025, po sezoně, v níž klub vyhrál španělskou ligu. Přesnější je tedy mluvit o bývalé hvězdě NBA. Ani mezi madridskými basketbalisty už aktivně nehraje.
V soukromí měl Ibaka vztah se zpěvačkou Keri Hilson, podle německého listu Sport Bild trval čtyři roky. V roce 2022 zveřejnil vztah s modelkou Cindy Brunou. K Shakiře se zatím nevyjádřil.
Co přesně tvrdí paparazzo
Martín není v kauze Shakiry a Piquého nováček. Právě on v roce 2022 pořídil exkluzivní snímky Gerarda Piquého s jeho novou partnerkou. Teď v pořadu, o kterém 7. října referovala Univision, popsal, jak se k informaci dostal. Zavolal do Shakiřina okolí a jedna osoba mu řekla, že zpěvačku vidí „nadšenou“. Přes společného známého na Instagramu se měl spojit i s někým z Ibakova okruhu. Žádný z těchto zdrojů nejmenoval.
Podle Martína Ibaka nebyl jen na jednom madridském koncertě, ale na několika. Pak přišla zmíněná cesta do Paříže. Martín u ní sám používá slovo „údajně“.
Univision ve stejném textu výslovně uvádí, že Shakira ani Ibaka vztah nepotvrdili, ani nevyvrátili.
Druhá verze: jen přátelé
Deník La Razón se 12. října zeptal, co je na celé věci pravdy. Opírá se o novináře Aurelia Manzana, který měl mluvit s „velmi blízkou osobou“ zpěvačky. Ani tady jméno nezaznělo. Výsledek je ale jiný. Společná setkání se nepopírají, jen se jim dává jiný význam: Shakira a Ibaka jsou přátelé.
Proto je příběh zajímavý. Obě strany se shodnou, že se ti dva vídají. Rozcházejí se jen v tom, co se mezi nimi děje. A obě verze stojí na anonymních zdrojích.
Co sedí s kalendářem a co zůstává bez důkazu
Část Martínova vyprávění se dá porovnat s veřejnými termíny. Podle turistického portálu Madridu měla Shakira v metropoli třináct koncertů mezi 18. zářím a 12. říjnem 2026. Pařížský týden dámské módy připadl na přelom září a října, El País zachytil zpěvačku 30. září na přehlídce značky Tom Ford.
|Tvrzení
|Stav
|Shakira koncertovala v Madridu
|ověřeno z oficiálního kalendáře
|Ibaka byl na několika koncertech
|tvrdí Martín, bez fotografie
|Shakira byla v Paříži během týdne módy
|doloženo snímkem El País
|Letěli spolu soukromým letadlem
|tvrdí Martín, „údajně“
|Několikrát spolu vyšli
|připouští i okolí zpěvačky
|Jde o milostný vztah
|nepotvrzeno, okolí mluví o přátelství
Kalendář tedy připouští, že se oba mohli pohybovat ve stejných městech ve stejné dny. Společnou cestu letadlem nedokazuje.
Hamilton, Cruise a teď Ibaka
Od rozchodu s Piquém, který pár oznámil 4. června 2022 krátkým prohlášením se žádostí o respekt k soukromí dětí, se kolem Shakiry pravidelně objevují slavná jména. O nevěře v oficiálním oznámení nepadlo ani slovo, narážky na třetí osoby se objevily až později v jejích písních.
V roce 2023 magazín People citoval zdroj, podle něhož se Shakira s Lewisem Hamiltonem „poznávají“ a jde o „zábavnou, koketní fázi“. Zástupci obou mlčeli a potvrzení nepřišlo. Ve stejném roce týdeník Us Weekly přinesl slova zasvěceného zdroje, podle něhož Shakira nemá zájem randit s Tomem Cruisem, s nímž se setkala na závodě Formule 1.
Ibakův případ má podle nás jiný charakter. Nejde o jeden zachycený večer, ale o opakovaná setkání, která nepopírá ani druhá strana. Proti romantickému výkladu ovšem stojí i sama zpěvačka. V květnu pro The Times řekla, že nemá prostor ani čas na romanci a prioritou jsou pro ni děti a kariéra.
Citlivá je i doba. Začátkem října El País popsal nové kolo právního sporu s Piquém o to, jak budou děti cestovat mezi Miami a Barcelonou. Piqué se ke spekulacím o Ibakovi nevyjádřil. Dá se čekat, že každá zmínka o novém muži v Shakiřině životě teď bude sledována pozorněji než kdykoli dřív.
Zatím tedy máme stadion v Madridu, přehlídku v Paříži a dva anonymní hlasy, které o stejných setkáních vyprávějí jinak. Kdo z nich má pravdu, může rozhodnout jediná fotka nebo jediná věta od samotné Shakiry.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta