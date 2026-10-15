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Shakira po krachu s fotbalovým nevěrníkem Piquém tajně randí s hvězdou NBA. Novinář popsal jejich společné cesty

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Španělský paparazzo tvrdí, že Shakiřiným novým zájmem je Serge Ibaka, šampion NBA z Toronta. Lidé z jejího okolí ale mluví o přátelství.
Shakira po krachu s fotbalovým nevěrníkem Piquém tajně randí s hvězdou NBA. Novinář popsal jejich společné cesty

Shakira po krachu s fotbalovým nevěrníkem Piquém tajně randí s hvězdou NBA. Novinář popsal jejich společné cesty

Zdroj: Yeoman 1st Class Donna Lou Morgan/ Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 18:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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