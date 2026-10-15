Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Změna na průtahu. Směr na Prahu se uzavře, k OC Nisa a na Dlouhý most nesjedete

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Už v sobotu dojde k další změně v omezení na průtahu Libercem. Půjde o opravovaný úsek mezi Makrem a sjezdem u benzínové čerpací stanice Čermák. Zavřený bude jízdní pás ve směru z Děčína na Prahu a doprava opět povede v protisměrném jízdním pásu v režimu 1+1.
Změna na průtahu. Směr na Prahu se uzavře, k OC Nisa a na Dlouhý most nesjedete

Změna na průtahu. Směr na Prahu se uzavře, k OC Nisa a na Dlouhý most nesjedete

Zdroj: Luboš Vrabec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:57

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Technické služby Liberce vybudují tři vrty, ušetří za pitnou vodu
Technické služby Liberce vybudují tři vrty, ušetří za pitnou vodu
Liberečtí policisté stopli milionový podvod. Falešný kurýr dojezdil
Liberečtí policisté stopli milionový podvod. Falešný kurýr dojezdil

Liberečtí kriminalisté dopadli třiadvacetiletého cizince, který jako kurýr přebíral peníze od oběti...

Ve Frýdlantu je už po volbách jasno. Kdo bude starostou, místostarostou a v radě?
Ve Frýdlantu je už po volbách jasno. Kdo bude starostou, místostarostou a v radě?

Povolební jednání ve Frýdlantu významně postoupila. Zástupci tří volebních uskupení: Frýdlantu pro všechny,...

Tygři vyhráli v Davosu a v Lize mistrů si zahrají vyřazovací část
Tygři vyhráli v Davosu a v Lize mistrů si zahrají vyřazovací část

Liberečtí hokejisté se v posledním utkání základní části Ligy mistrů představili na ledě švýcarského...

Osudná chyba při vloupání v Pražské ulici. Zloději zapomněli na věc, která je usvědčila
Osudná chyba při vloupání v Pražské ulici. Zloději zapomněli na věc, která je usvědčila

Strážníci v Liberci zadrželi v parku v Zeyerově ulici tři podezřelé z vloupání do prodejny v centru města v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.