Změna na průtahu. Směr na Prahu se uzavře, k OC Nisa a na Dlouhý most nesjedete

Změna na průtahu. Směr na Prahu se uzavře, k OC Nisa a na Dlouhý most nesjedetePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Změna na průtahu. Směr na Prahu se uzavře, k OC Nisa a na Dlouhý most nesjedeteZdroj: Luboš Vrabec
Článek byl publikován 15.10.2026 09:57
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