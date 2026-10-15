Svítí vám na Androidu nenápadná modrá tečka? Android 17 tím prozrazuje aplikaci, která právě zjišťuje vaši polohu

Jakmile se k poloze dostane nesystémová aplikace, objeví se ve stavové liště nejdřív ikona lokace. Po několika sekundách se změní v tečku, která v liště zůstává. Když stáhnete horní lištu, systém vypíše, která konkrétní aplikace polohu právě používá. Google tento indikátor přístupu k poloze oficiálně popisuje v dokumentaci k Androidu 17. Sám o sobě neznamená, že vás někdo nově začal špehovat. Zviditelňuje přístupy, které telefon mohl provádět na pozadí i dřív, jen o nich neměl jak dát vědět.
Kamera měla svůj indikátor od roku 2021, poloha čekala na Android 17
Android 12 přinesl v roce 2021 zelené indikátory pro kameru a mikrofon. Rozsvítily se pokaždé, když k nim aplikace sáhla. Poloha tehdy živý indikátor nedostala. Google místo něj přidal řídicí panel soukromí, kde šlo zpětně dohledat, kdo a kdy polohu použil, a k tomu volbu mezi přesnou a přibližnou polohou. Uživatel se tak o přístupu dozvídal až dodatečně, a jen pokud si ho sám šel ověřit.
Tečka se v průběhu roku 2026 objevovala nejdřív v betaverzích pro telefony Pixel. Kompatibilitní dokumentace Androidu 17 ale stanovuje požadavky na zobrazování indikátoru, když aplikace přistupuje k přesné poloze. Funkce se tedy může postupně dostat i na telefony dalších značek s Androidem 17.
Modrá barva platí pro Pixely. Podle dokumentace AOSP se podoba i barva tečky mohou lišit podle výrobce, takže na jiném telefonu může indikátor vypadat jinak. Význam zůstává stejný: některá aplikace právě přistupuje k údajům o poloze.
Pět účelů, ke kterým vývojáři smějí vaši polohu přiznat
Rozsvícená tečka nejčastěji znamená, že polohu právě čte aplikace, které jste oprávnění k ní kdysi sami udělili. Mapy navigují, aplikace s počasím aktualizuje předpověď, běžecká aplikace zaznamenává trasu. Nápověda Androidu ale vyjmenovává účelů víc. Vedle samotné funkčnosti, tedy navigace nebo hledání míst v okolí, může vývojář polohu využívat k analytice, aby věděl, odkud lidé jeho aplikaci používají. Další účely jsou personalizace obsahu podle regionu, cílení reklamy podle lokality a bezpečnost, kam patří prevence podvodů a ověřování identity.
Tečka svítí úplně stejně, ať aplikace hledá nejbližší lékárnu, nebo podle polohy vybírá inzeráty. To je její hlavní slabina. Proč aplikace polohu chce, z ní nevyčtete. Tuto informaci najdete v sekci Data Safety na Google Play, kde musí vývojáři uvést i to, zda údaje o poloze sdílejí s třetími stranami. Android navíc umí upozornit, když aplikace s přístupem k poloze změní, jak sdílení dat deklaruje, třeba když nově přidá reklamní účel.
V Česku i ve zbytku EU se k tomu přidávají pravidla GDPR, protože poloha může být podle okolností osobním údajem. Kdo ji zpracovává, potřebuje právní základ a jasně stanovený účel a smí brát jen údaje, které pro ten účel nezbytně potřebuje. Musí vás také informovat, jak s polohou nakládá, komu ji předává a jak dlouho ji uchovává. Za závažné porušení GDPR hrozí pokuta až do výše 4 % celosvětového ročního obratu firmy.
Jak telefon poskládá GPS, Wi-Fi a vysílače do polohy na jednotky metrů
Android rozlišuje přibližnou a přesnou polohu. Při přesném určování může systém kombinovat GPS, přístupové body Wi-Fi, mobilní vysílače a údaje ze senzorů v telefonu. Výsledkem může být poloha s přesností na jednotky metrů. Kolik metrů to skutečně bude, záleží na prostředí a na tom, které zdroje jsou zrovna k dispozici.
Aplikace s oprávněním „Povolit vždy“ smí polohu zjišťovat i na pozadí, tedy ve chvílích, kdy ji vůbec nemáte otevřenou. Do příchodu živého indikátoru jste se o takovém přístupu dozvěděli nanejvýš zpětně z řídicího panelu soukromí. U těchto aplikací má tečka největší cenu, protože poprvé ukazuje přístup ve chvíli, kdy k němu skutečně dochází.
Cesta k oprávněním vede na Pixelu jinudy než na Xiaomi
Na Pixelu otevřete Nastavení → Poloha → Oprávnění aplikací k poloze. U každé aplikace pak vyberete, zda smí polohu používat vždy, jen při používání, zda se má pokaždé zeptat, nebo zda má přístup zakázaný. Na telefonech Xiaomi vede cesta přes Zabezpečení a soukromí → Soukromí → Správce oprávnění → Poloha, případně přes Aplikace → Oprávnění. Kdo zná jen jednu z těch cest, na telefonu jiné značky ji bude hledat marně.
Zpětnou kontrolu nabízí řídicí panel soukromí v Nastavení → Zabezpečení a soukromí → Řídicí panel soukromí → Poloha. Android 12 v něm ukazuje přístupy jen za posledních 24 hodin, takže aplikaci, která se k poloze hlásí jednou za pár dní, snadno přehlédnete. Od Androidu 13 se historie prodloužila na 7 dní.
Android 17 přidává také takzvané tlačítko polohy. Jde o mechanismus, díky kterému aplikace dostane přesnou polohu jen na omezenou dobu a nepotřebuje k tomu trvalé oprávnění. Google tím vývojáře tlačí, aby nežádali o širší přístup, než skutečně potřebují.