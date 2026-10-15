Polští nováčci za volantem nesmějí mít v krvi ani stopu alkoholu. Řidičák jim může vzít i makovec nebo sirup na kašel

Od 4. září 2026 nesmí polský řidič s čerstvým řidičákem skupiny B usednout za volant s jakoukoli měřitelnou stopou alkoholu nebo drog. Zákon to vyjadřuje třemi nulami. Platí 0,0 promile v krvi a 0,0 miligramu alkoholu na litr vydechovaného vzduchu. U látek, které působí podobně jako alkohol, je hranice 0,0 nanogramu na mililitr. Žádnou rezervu pro odchylku přístroje ani pro kousek dortu s rumem text zákona nepřipouští.
Tři roky zkušební doby čekají ty, kdo zkoušku složili v sedmnácti
Zákaz platí po celou zkušební dobu. Kdo získal řidičák jako plnoletý, je nováčkem dva roky. Kdo zkoušku zvládl už v sedmnácti, zůstává ve zkušební době tři roky. Konec mu ale nastane nejpozději ve dvaceti letech. Nejmladší začátečníci tak pod přísným režimem stráví nejdelší dobu.
Vláda změnu představuje jako výchovnou. Mladí řidiči podle oficiální komunikace mají jezdit „pomaleji a opatrněji na startu“.
Zákaz se netýká jen alkoholu. Ve zkušební době řidič nesmí mít v těle ani opioidy, amfetaminy, kokain, THC nebo benzodiazepiny. Do skupin opioidů a benzodiazepinů přitom patří i část předepisovaných léků. Za porušení má řidiči řidičák odebrat starosta.
Od kterých hodnot má test podle krakovských znalců průkaznou sílu
Varování vydal 1. září Instytut Ekspertyz Sądowych v Krakově. Je to státní instituce a její znalci posuzují výsledky testů pro soudy. Ve svém komuniké připomněli, že každý laboratorní přístroj má hranici detekce, hranici kvantifikace a určitou nejistotu měření. U velmi nízkých koncentrací přístroj pozná, že látka ve vzorku je. Kolik jí tam přesně je, už spolehlivě neurčí.
Institut proto navrhl rozhodovací prahy a popisuje je jako minimum, od kterého má výsledek dostatečnou průkazní sílu. Pro alkohol v krvi navrhuje 0,10 promile, což je nejnižší hodnota, se kterou by měl soud pracovat. V dechu odpovídající práh činí 0,05 miligramu na litr. U THC znalci navrhují 0,5 nanogramu na mililitr, u amfetaminu a MDMA výrazně víc, 12,5 nanogramu. Pro kokain i morfin vychází shodně 5 nanogramů na mililitr.
Nález pod prahem podle institutu nemusí vypovídat o vědomém požití ani o skutečném ovlivnění při řízení. Znalci jmenují i konkrétní zdroje takových stop. Jsou to nápoje označené jako bezalkoholické, které smějí malé množství alkoholu obsahovat, dále cukrovinky a dezerty s alkoholem a také mák. Patří sem i léky, které obsahují ethanol nebo se v těle mění na sledované látky. Do zákona se žádný z prahů nedostal a legislativní materiály podle institutu vůbec neřeší, jak hodnotu „0,0" v laboratoři prakticky naměřit. Rozhodnutí, od jakého čísla mladý řidič přijde o řidičák, tak zákon fakticky nechal na toxikolozích.
Německo trestá nováčky pokutou 250 eur, Česko měření koriguje
Podobný zákaz pro začátečníky zná i Německo. Paragraf 24c tamního silničního zákona ho ukládá řidičům ve zkušební době a všem mladším 21 let. Formulace je ale jiná. Zákon zakazuje pít alkoholický nápoj nebo vyjet pod jeho vlivem, nikoli překročit nulu na laboratorním výstupu. Spor o to, zda pár molekul ethanolu z makovce znamená přestupek, tak německé znění vůbec neotevírá.
Mírnější je i trest. Německý nováček, který zákaz poruší, zaplatí pokutu 250 eur, tedy zhruba 6 300 Kč, a řidičák mu automaticky nepropadá.
Česko uplatňuje nulovou toleranci u všech řidičů bez ohledu na délku praxe. Zákon zakazuje řídit bezprostředně po požití alkoholu nebo v době, kdy by řidič mohl být ještě pod jeho vlivem. U dechové zkoušky se podle metodiky ministerstva dopravy a judikatury Nejvyššího správního soudu od výsledku odečítá 0,24 g/kg jako korekce na odchylku měření a na fyziologickou hladinu alkoholu v těle. Průkazný je teprve kladný zbytek, který po odečtu zůstane. Polské znění žádnou podobnou korekci neobsahuje.
Co si před cestou do Polska raději odpustit
Zda polský režim zkušební doby dopadá i na držitele prvního řidičáku z jiného státu EU, kteří do Polska jen přijedou, se jednoznačně ověřit nepodařilo. Kdo nechce riskovat, vynechá před jízdou i nealko pivo, makové buchty, dezerty s rumem a léky s obsahem alkoholu. U předepsaných léků ze skupin opioidů nebo benzodiazepinů se vyplatí přečíst příbalový leták.
Když orientační test vyjde sporně, má řidič trvat na potvrzujícím laboratorním rozboru krve, ne slin ani moči.
Spor mezitím došel až na ministerstvo. Dne 7. září dostalo ministerstvo infrastruktury petici, která nulový limit zpochybňuje, a 21. září na ni zveřejnilo odpověď. Veřejně dostupný návrh novely, který by prahy krakovských znalců zapsal přímo do zákona, se k začátku října dohledat nepodařilo.