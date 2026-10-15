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Polští nováčci za volantem nesmějí mít v krvi ani stopu alkoholu. Řidičák jim může vzít i makovec nebo sirup na kašel

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Dennívýzva
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Tři dny předtím, než nový polský zákaz začal platit, poslali státní soudní znalci z Krakova varování: takovou nulu laboratorní přístroje spolehlivě nezměří. Jak s tím mají naložit policie a soudy, zákon neříká.
Polští nováčci za volantem nesmějí mít v krvi ani stopu alkoholu. Řidičák jim může vzít i makovec nebo sirup na kašel

Polští nováčci za volantem nesmějí mít v krvi ani stopu alkoholu. Řidičák jim může vzít i makovec nebo sirup na kašel

Zdroj: Foto: Ben - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 19:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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