Real prohrával v Římě 1:3 osm minut před koncem. Pak přišla famózní otočka, kterou Liga mistrů dosud neviděla

Olympijský stadion už zpíval. Noah Malen dvěma góly ve druhém poločase poslal Romu do vedení 3:1, Real Madrid působil unaveně a Kylianu Mbappému sudí kvůli těsnému ofsajdu odmávl gól, který mohl zápas vrátit do hry. Pak Carlos Espí v 83. minutě dorazil míč po rohu. O dvě minuty později hlavičkoval Endrick po centru Ardy Gülera. A v 90. minutě se k míči vznesl Antonio Rüdiger, bývalý obránce Romy, a akrobatickým volejem rozhodl o výhře 4:3. Na lavičce hostů přitom stál José Mourinho, muž, kterého Řím ještě před zápasem vítal chorály a transparenty. Večer 14. října 2026 si fanoušci Romy zapamatují jinak, než doufali.
Osm minut, tři rohy, jeden Güler
Real Madrid nevyhrál proto, že by měl zápas pod kontrolou. Většinu večera ho neměl. Roma začala lépe, ve 20. minutě skóroval Marten de Roon a Mbappé sice o pět minut později vyrovnal, jenže po přestávce domácí znovu přitlačili. Malen dvakrát udeřil a vedení 3:1 vypadalo jako rozsudek.
Rozhodla poslední desetiminutovka a v ní se podle nás sešlo všechno, co Real v podobných večerech dělá nejlépe. Fyzická převaha proti unaveným nohám. Lavička, ze které přišli Espí s Endrickem. A pravá noha Gülera, který rozehrával jeden standard za druhým. Klubová zpráva Realu uvádí, že všechny tři závěrečné góly vyšly „z Gülerových kopaček“. Statistici společnosti Opta mu připisují dvě asistence.
Časová osa obratu vypadá takto:
|Minuta
|Střelec
|Jak gól padl
|83.
|Carlos Espí
|dorážka po rohu, na akci se podílel i Endrick
|85.
|Endrick
|hlavou po Gülerově rohovém kopu
|90.
|Antonio Rüdiger
|akrobatický volej po standardní situaci
Opta k tomu přidává dvě historická čísla. Real byl ještě v 82. minutě o dva góly pozadu, a jde tak o nejpozdější případ v Lize mistrů bez prodloužení, kdy hostující tým takové manko otočil ve výhru. A už popáté v historii Poháru mistrů a Ligy mistrů vyhrál Real zápas, v němž prohrával o dva a více gólů. Žádný jiný klub to nedokázal tolikrát.
Náhodný zázrak to podle nás nebyl. Byla to madridská klasika v nejčistší podobě: tým, který osmdesát minut tahá za kratší konec, najednou zjistí, že soupeři došly síly, a začne posílat míče do vápna, dokud se něco nestane. Stalo se to třikrát.
Gasperini: Tři fatální rohy
Trenér Romy Gian Piero Gasperini po zápase nehledal výmluvy, ale ani nepředstíral, že jeho tým byl horší. Podle něj Roma Real po dlouhé úseky „převálcovala ve všem“. O to bolestnější pro něj byl závěr. Mluvil o třech fatálních rozích, o příliš snadných gólech a o pasivitě v momentech, kdy šlo o všechno. Jeho tým podle jeho slov ochromila paralýza „na cílové čáře“.
Gasperini otevřeně přiznal i slabinu, kterou Real nemilosrdně využil: Roma je zranitelná proti fyzicky silným soupeřům. Proti Rüdigerovi a spol. při standardkách to platilo dvojnásob. Konkrétního viníka trenér nejmenoval, problém viděl v kolektivním výpadku.
Zároveň varoval, aby závěr nesmazal všechno dobré z předchozích osmdesáti minut. Porážku je podle něj potřeba rychle strávit. Jenže to se snadno řekne a hůř provede, když tým ztratí vedení 3:1 doma během sedmi minut.
Mourinho se vrátil „ke svým lidem“ a odvezl si tři body
Mourinhův návrat do Říma byl od začátku víc než jen zápas. Portugalec před utkáním mluvil o tom, že se vrací „ke svým lidem“, připomínal evropskou trofej i finále, které s Romou zažil, a zároveň dodával, že na devadesát minut musí lásku odložit stranou a chce vyhrát. Podle Sky Sport Italia ho tribuny vítaly chorály a transparenty. Po zápase fanouškům Romy za přijetí poděkoval.
Na tiskové konferenci pak předvedl typického Mourinha. Za špatný první poločas podle něj nese odpovědnost trenér, za dobrý druhý poločas hráči. Klíčem k obratu měla být jeho úvaha, že Roma takovou intenzitu nemůže hrát celých devadesát minut. Střídání a tlak v závěru podle něj rozhodly.
Nejostřejší myšlenku si nechal pro televizi: při stavu 3:1 všichni považovali zápas za mrtvý, jenže mrtví byli podle něj hráči Romy. Kruté, ale v tu chvíli těžko vyvratitelné.
Pro Mourinha je to osobně silný večer. Po dvou kolech má s Realem šest bodů, porazil Inter i Romu, tedy dva své bývalé kluby, a z Olympijského stadionu odjížděl s ovacemi i s výhrou. Romě naopak návrat jejího bývalého trenéra zhořkl tím nejbolestivějším možným způsobem.
Mbappé ve stovce: mladší než Messi
Ve stínu dramatického závěru zapadl Mbappého milník. Francouz odehrál v Římě svůj 100. zápas v Lize mistrů a stal se 57. hráčem v historii, který na tuto metu dosáhl. Podle společnosti Opta je zároveň nejmladším z nich: stovku pokořil ve věku 27 let a 298 dní, zatímco Lionel Messi k ní došel ve 28 letech a 84 dnech.
A neodehrál ji jen tak. Gólem na 1:1 se zařadil mezi osm hráčů, kteří skórovali právě ve svém stém utkání soutěže. Z hráčů Realu to před ním zvládli jen Cristiano Ronaldo a Toni Kroos.
Srovnání s velikány po stovce zápasů vychází pro Mbappého lichotivě:
- Lionel Messi: 77 gólů
- Kylian Mbappé: 72 gólů
- Cristiano Ronaldo: 64 gólů
Uvedená čísla pocházejí ze sekundárního srovnání. UEFA ve svém profilu eviduje Mbappého bilanci 72 gólů ve 100 evropských klubových zápasech a podle ní se posunul na páté místo historického pořadí střelců Ligy mistrů. Kdyby mu v Římě sudí neodmávl druhý gól kvůli těsnému ofsajdu, byl by ještě blíž Messimu.
Tabulka po dvou kolech: Real na hraně osmičky, Roma i Slavia v ohrožení
Oficiální tabulka UEFA nebyla v době uzávěrky kompletně dostupná, následující pořadí jsme proto dopočítali sami podle výsledků v rozpisu ligové fáze UEFA a pravidel řazení.
Real má po dvou kolech 6 bodů a skóre 6:4. Stejný počet bodů mají PSG (10:3), Barcelona (9:2), Liverpool (8:4) či Aston Villa (9:2), všichni ale s lepším rozdílem skóre. Zajímavě vychází souboj s Betisem: ten má rovněž 6 bodů a totožné skóre 6:4. Podle pravidel UEFA pro rovnost bodů pak rozhodují venkovní góly, a těch má Real víc. Madrid se tak drží na hraně první osmičky, která postupuje přímo do osmifinále. Týmy z 9. až 24. místa čeká play-off, od 25. místa níž soutěž končí.
Roma je na tom výrazně hůř. Po remíze 1:1 na hřišti Fenerbahçe a domácí porážce s Realem má 1 bod a skóre 4:5, takže se pohybuje kolem spodní hranice postupové čtyřiadvacítky. Program navíc lehký není: doma přivítá Slovan Bratislava, pak jede na Manchester United a do Paříže na PSG. Body proti Slovanu jsou pro Gasperiniho tým povinnost.
Z českého pohledu je ale potřeba podívat se ještě níž. Slavia po domácí porážce 2:3 s Lens a venkovní prohře 0:2 se Sabáhem čeká na první bod, se skóre 2:5 jí podle našeho dopočtu patří 31. místo, tedy vyřazovací pásmo. V dalších kolech ji čekají Fenerbahçe, Arsenal, Villarreal, Bayern, Porto a Aston Villa. Betis, se kterým má Real shodné skóre, v rozpisu Slavie nefiguruje. Z jejích soupeřů je na tom zatím nejhůř Porto, které má stejně jako pražský tým po dvou kolech nula bodů a skóre 2:5. Tenhle zápas se podle nás může ukázat jako klíčový pro šanci na play-off. Aston Villa s plným počtem bodů a skóre 9:2 naopak patří k nejrozjetějším týmům soutěže.
Gasperini teď bude celé dny rozebírat, jak se dá ztratit zápas, který měl jeho tým osmdesát minut v rukou. V Madridu se mezitím nikdo nediví. Tam se pozdní obraty berou skoro jako klubová tradice. Pátý takový v historii Evropského poháru přišel v Římě, po třech rozích a s Mourinhem, který si po posledním hvizdu ještě jednou zamával tribunám, jež ho kdysi milovaly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle