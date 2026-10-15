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Real prohrával v Římě 1:3 osm minut před koncem. Pak přišla famózní otočka, kterou Liga mistrů dosud neviděla

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Roma vedla nad Realem 3:1 ještě v 83. minutě. Pak přišly tři rohy, tři góly a obrat, jaký Liga mistrů v tak pozdní fázi zápasu dosud neviděla.
Real prohrával v Římě 1:3 osm minut před koncem. Pak přišla famózní otočka, kterou Liga mistrů dosud neviděla

Real prohrával v Římě 1:3 osm minut před koncem. Pak přišla famózní otočka, kterou Liga mistrů dosud neviděla

Zdroj: Real Madrid C.F.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.10.2026 20:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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