Dáda Patrasová vypadá jako vyměněná: Herečka se vrátila v lepší formě než kdy předtím

Dáda Patrasová vypadá jako vyměněná: Herečka se vrátila v lepší formě než kdy předtímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie Dády PatrasovéZdroj: Fotografie: Nextfoto, Dáda Patrasová na předání křišťálové ruky Felixovi Slováčkovi
Článek byl publikován 15.10.2026 15:52
Marek Wollner musel po tenisovém zápase na jednotku intenzivní péče. Sám už ale popsal, co se v těch...
Štefan Margita patří k těm, kteří o penzi nemluví s trpkostí. Vedle starobního důchodu pobírá i vdovecký a...
Kabát musí znovu přibrzdit rozjeté turné. Po dvou odložených večerech v Brně teď vypadla i slovenská část...
Předčasná smrt Petra Sepešiho patří k nejtragičtějším příběhům českého popu, ale zároveň k těm, u nichž ani...
Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...Všechny články tohoto autora →
- Rýpla si do Perkausové i Kubelkové a sklidila vlnu kritiky. Teď Darina Vymětalíková ukázala, jak vypadá v plavkách
- Nelíbí se mi, že jsme otroci dětí. Mirek Dopita promluvil o výchově u Agáty doma a nebral si servítky
- 2 velká odmítnutí, kterých Iva Janžurová dodnes lituje: Herečka mohla ztvárnit nakonec legendární filmové role
- Dara Rolins odhalila detaily manželství s Nedvědem: Tohle spolu plánují!