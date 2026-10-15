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Dáda Patrasová vypadá jako vyměněná: Herečka se vrátila v lepší formě než kdy předtím

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Dagmar Patrasová se po delší pauze objevila na veřejnosti ve skvělé formě. Na finálový večer pěvecké soutěže Bon Art Junior Fest dorazila jako nová.
Fotografie Dády Patrasové

Fotografie Dády Patrasové

Zdroj: Fotografie: Nextfoto, Dáda Patrasová na předání křišťálové ruky Felixovi Slováčkovi
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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