Ukrajina pálí ruský týl až 1 600 km za frontou. Rusové přesto dál ukrajují hranici na Charkovsku i Sumsku

Během té noci ukrajinské síly ohlásily zásahy Volgogradského ropného závodu a tří rafinérií v okolí Samary. Na seznamu bylo také místo nedaleko Doněcku, kde Rusové skladují a odpalují úderné drony, dále velitelský bod v Nové Tavolžance a opravárenská základna v Hromivce. Operační souhrn ze stejného rána zaznamenal podél celé linie dotyku 194 bojových střetů. Den předtím jich bylo 207, takže noční vlna se do ranní intenzity bojů výrazně nepromítla.
Sedm strategických cílů za týden, z toho šest rafinérií
Ta noc navazovala na kampaň, která běžela celý konec září. Jen za poslední zářijový týden ohlásily ukrajinské zdroje zásahy sedmi strategických cílů, mezi nimiž bylo šest rafinérií. Cíle ležely 200 až 1 600 kilometrů od fronty, takže se pod údery ocitá i ruské vnitrozemí daleko od bojů.
Ztráty ruské armády za září vyčíslil ukrajinský generální štáb na 46 230 vojáků, nejvíc v roce 2026. Číslo zveřejnila jedna z válčících stran, a je potřeba ho číst jako ukrajinský odhad.
Pro ukrajinská města mají největší váhu zásahy dronové infrastruktury. Generální štáb spolu s SBU potvrdil, že zasaženy byly sklady, místa přípravy i odpaliště úderných dronů, tedy zbraní, které Rusko posílá na ukrajinská města. Začátkem října přibyl na seznam zásahů sklad materiálu u Voznesenivky a přechod přes řeku Mokri Jaly, kudy vede zásobování.
Úzký pás u hranice: kam se ruské skupiny na severu dostaly
Na Charkovsku tlačí Rusové podél severní hranice od Kozačí Lopaně k obci Nová Kozača. Ruské ministerstvo obrany 3. října oznámilo, že obec obsadilo. Ukrajinské otevřené zdroje k témuž dni popisují pokračující boje v okolí a ztrátu obce nepotvrdily. Ruské oznámení samo o sobě obsazení nedokládá. Doložené je pronikání malých skupin a pozvolné rozšiřování šedé zóny.
Na Sumsku vypadá situace podobně, jen méně ostře. Ukrajinský vojenský analytik Viktor Trehubov ještě 24. září popisoval úzký ruský pás podél hranice, který Rusové rozšiřují infiltrací malých skupin. Pohraničí tu ukrajují po jednotlivých vesnicích a místy po polích.
Severní směr je přitom jen část ruského tlaku. Rusko útočí v desítkách směrů současně, na severu i na východě, a Ukrajina tak musí bránit mimořádně dlouhou linii.
Kolik týdnů potřebuje zásah rafinérie k cestě až na frontu
Údery na rafinérie, sklady a velitelské body zhoršují ruskou logistiku, ztenčují zásoby paliva, ničí kapacity pro drony a válku Rusku prodražují. Na frontě se ten efekt ukáže se zpožděním několika týdnů, někdy i měsíců.
Pěší skupina, která právě postupuje u hranice, potřebuje k postupu jiné věci. Jde o řízené letecké pumy shazované z letadel za frontovou linií, operátora dronů pár kilometrů za sebou a dost vojáků ochotných jít dopředu. Všeho toho má Rusko zatím dost. Zasažená rafinérie u Samary její postup v daném okamžiku nijak nebrzdí.
Na operační průlom srovnatelný s rokem 2022 severní posuny nevypadají. Odpovídají soustavnému tlaku, který váže ukrajinské síly a ohrožuje pohraniční obce, a to v měsíci, kdy Rusko podle ukrajinských čísel přišlo o nejvíc vojáků za celý rok. K 8. září ukrajinské zdroje výslovně uváděly, že na sumském směru výrazné nahromadění ruských sil nepozorují.
Čtyři kilometry autem za 45 minut po útocích na kyjevské mosty
Na přelomu září a října Rusko opakovaně zasáhlo kyjevské mosty přes Dněpr. Podle agentury AP byly tři ze šesti silničních mostů zcela nebo zčásti uzavřené a cesta autem dlouhá čtyři kilometry trvala 45 minut. Polovina silničních mostů přes řeku tak přestala plně sloužit dopravě.
Severní most dostal zásah ve stejný den, kdy ruské ministerstvo zahraničí veřejně vyzvalo zahraniční diplomaty, aby opustili Kyjev. Shoda dat ukazuje na koordinovaný nátlak, vojenský i informační.
Dne 3. října navíc pět ruských dronů narušilo vzdušný prostor Moldavska. Moldavská prezidentka Maia Sanduová na to reagovala slovy, že Moskva vystavuje riziku životy „napříč Evropou“.
Reaktivní šahedy zdražují každý sestřel stíhačkou F-16
Rusko k tomu nasazuje novou generaci úderných dronů s proudovými motory, takzvané reaktivní šahedy. Jsou rychlejší a obraně nechávají méně času na reakci. Dosavadní prostředky protivzdušné obrany je proto sestřelují obtížněji, nebo za neúměrně vysokou cenu. Stíhačky F-16 je umějí zničit, každý takový sestřel ovšem stojí několikanásobek ceny samotného dronu.
Ukrajina proti nim vyvíjí vlastní vysokorychlostní interceptory. Prezident Zelenskyj v září mluvil o „dobrých výsledcích“ testů a o nových rozhodnutích k výrobě proudových motorů. Dokud se interceptory nevyrábějí ve velkém, zůstává každý sestřel reaktivního šahedu drahý. Pokud se výrobu podaří rozjet, obrana zlevní a dražší prostředky se uvolní proti balistickým hrozbám. K masovému nasazení zatím interceptory nedošly.