Kupujete podle loga? Samsung Galaxy A36 je nejdražší z pětice oblíbenců, Motorola za 5 990 Kč má dvakrát větší úložiště

Do srovnání jsme zařadili Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G, Motorolu Moto G86 Power, Motorolu Edge 60 Fusion, Samsung Galaxy A36 a Nothing Phone 3a Lite, všechny s ověřenou dostupností v Česku k 29. září 2026. Auditovaný žebříček prodejů celého trhu veřejně neexistuje, takže výběr stojí na modelech se silným zastoupením u velkých prodejců. Čtyři z pěti telefonů se k uvedenému datu vešly pod 7 000 Kč.
O 1 359 Kč levnější Motorola přidává paměť, nabíjení i odolnost
Nad hranicí zůstal Samsung Galaxy A36. Ve variantě s 6 GB operační paměti a 128 GB úložiště stál 7 349 Kč, víc než kterýkoli jiný telefon ze srovnání. Přitom má ze všech pěti nejméně operační paměti a spolu s Nothingem i nejmenší úložiště.
Motorola Edge 60 Fusion stála 5 990 Kč, tedy o 1 359 Kč méně. Za tu cenu nabízí 8 GB operační paměti a 256 GB úložiště, což je dvakrát větší úložiště než u srovnávaného Samsungu, a rozdíl se projeví hlavně ve chvíli, kdy se telefon začne plnit fotkami a aplikacemi. Nabíjí výkonem 68 W, zatímco Samsung zvládá 45 W. Krytí IP68/IP69 navíc představuje vyšší stupeň ochrany proti vodě a prachu než IP67 u Samsungu.
Pomalejší nabíjení než Samsung má z pětice Moto G86 Power s výkonem 30 W. Galaxy A36 se prodává i ve verzích s 8 nebo 12 GB operační paměti a 256 GB úložiště, takže se srovnání týká jen varianty 6/128 GB.
Zkušenost se značkou dostala v průzkumu 3,49 bodu ze čtyř
Proč lidé sahají po známém logu, ukazuje šetření Lukáše Váchy z VŠB-TUO z roku 2026. Nejsilnějším faktorem při výběru telefonu byla vlastní zkušenost se značkou s průměrem 3,49 ze 4 bodů. Samotná značka získala 2,97 bodu a online recenze jen 2,84.
Za spíše nebo určitě věrné jedné značce se označilo 65,89 % dotázaných. Ze specifikací přitom kupující sledují hlavně snadno čitelné údaje, tedy baterii, fotoaparát a kapacitu paměti, a procesor nebo typ displeje řeší výrazně méně lidí. Vzorek 129 respondentů je pro závěr o všech Češích tenký. Z výsledků navíc plyne, že lidé sázejí na známé, a ne že by parametry porovnat neuměli.
Galaxy A36 má slíbených šest velkých aktualizací systému a šest let bezpečnostních záplat, k tomu Knox Vault a servisní síť po celém Česku. Kdo za předvídatelný software a servis platí vědomě, platí za konkrétní výhodu. Kdo bere krabičku jen kvůli logu, dává víc peněz za méně operační paměti i úložiště, než nabízí kterákoli z Motorol v pětici.
Největší baterie v pětici vyjde pořád levněji než Galaxy A36
Motorola měla podle StatCounteru v dubnu 2026 jen 1,84 % podílu mobilních zařízení v Česku. Samsung ve stejném měsíci držel 11,38 % a Xiaomi 7,96 %. Ve Váchově průzkumu vlastnilo Motorolu 3,1 % respondentů, kdežto Samsung 22,48 %. Krytí IP68/IP69 přitom mají v pětici jen oba modely Motoroly.
Moto G86 Power nese baterii 6 720 mAh, největší ze všech pěti telefonů. K ní přidává 12 GB operační paměti, 256 GB úložiště a odolnost podle vojenského standardu MIL-STD-810H. Stál 6 990 Kč, tedy o 359 Kč méně než Galaxy A36. Levnější Edge 60 Fusion zase nabízí 1,5K pOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a baterii 5 200 mAh.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G láká na 200Mpx hlavní snímač a baterii 6 500 mAh, na Alze stál 6 290 Kč. Nejlevnější je Nothing Phone 3a Lite za 5 190 Kč, který sází na design a čisté prostředí Nothing OS 3.5. Jeho 8/128 GB, baterie 5 000 mAh a krytí IP54 ho ale proti oběma Motorolám odsouvají dozadu. Nabíjí výkonem 33 W.
Tři detaily, kvůli kterým se vyplatí číst popis až do konce
Kód IP se mezi telefony liší víc, než napoví jedno číslo. IP54 u Nothingu znamená jen omezenou ochranu proti prachu a stříkající vodě, IP67 u Samsungu chrání lépe a IP68/IP69 u Motorol nabízí ještě vyšší odolnost. Podmínky testování se ale mezi výrobci liší, takže ani nejvyšší kód nezaručuje, že telefon vydrží všechno.
Přívlastek „Pro“ v názvu Xiaomi působí jako označení plně vybavené verze, srovnávaná sestava přitom zvládne jen sítě 4G. Vedle ní existuje samostatný Redmi Note 15 Pro 5G s odlišnou výbavou. Kdo chce telefon používat tři a více let, měl by zvážit, jestli mu chybějící 5G nebude časem vadit.
Galaxy A36 už navíc má nástupce. Za plnou cenu kolem 7 300 Kč dává jeho koupě smysl hlavně s výraznou slevou nebo tehdy, když kupujícímu sedí jeho konkrétní výbava. Model Galaxy A37 5G má vlastní produktové stránky na českém webu Samsungu a v Česku se oficiálně prodává od dubna 2026.