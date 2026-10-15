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Těžce zraněná posádka neznamenala konec. Šílený severský stroj mohl řídit a ovládat jediný voják

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Vojenské doktríny studené války sázely na těžké tankové kolosy s mohutnými otočnými věžemi. Švédští konstruktéři se však rozhodli všechny zažité představy zbořit a vytvořili nízký stroj se zcela pevnou hlavní.
Pásový tank Strv 103 bez otočné věže projíždějící travnatým vojenským prostorem.

Pásový tank Strv 103 bez otočné věže projíždějící travnatým vojenským prostorem.

Zdroj: VHMQ Photography / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 15.10.2026 19:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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