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Stoprocentní shoda na programu, hlásí Hruška. Vznikající koalice teď rozdělí funkce

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Vznikající koalice v Brně dokončila programové prohlášení a podle budoucího primátora Jakuba Hrušky panuje mezi stranami stoprocentní shoda. Dokument chtějí představit příští týden. Nyní se vyjednávání přesune k rozdělení míst v městské radě, komisích, výborech a městských společnostech.
Stoprocentní shoda na programu, hlásí Hruška. Vznikající koalice teď rozdělí funkce

Stoprocentní shoda na programu, hlásí Hruška. Vznikající koalice teď rozdělí funkce

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 18:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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