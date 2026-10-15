Stoprocentní shoda na programu, hlásí Hruška. Vznikající koalice teď rozdělí funkce

Přestože už je po volbách, politika zůstává v Brně palčivým tématem. Vítěznou se stala kandidátka Lidovců a Starostů, získala 18 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů.
Na druhém místě skončila společná kandidátka ODS, TOP 09 a nezávislých se 13 mandáty. Třetí ANO bude mít 11 zastupitelů. Čtvrté Zelené Brno má šest mandátů, čtyři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šesté je hnutí Za Lužánky se třemi mandáty.
Lídr uskupení a budoucí primátor Jakub Hruška od sobotního večera sestavuje svůj tým na magistrát. S možnými koaličními partnery v těchto dnech řešil program i složení městské rady.
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„Na dnešním jednání jsme dokončili všechny tematické okruhy programového prohlášení a ve všech bodech i detailech panuje stoprocentní shoda. Obsah dokumentu je tedy hotový, zbývá už jen doladit stylistické a formální záležitosti,“ prozradil Hruška.
Hruška funkci primátora po osmi letech převezme od Markéty Vaňkové (ODS). Politička letos ze zdravotních důvodů nekandidovala, ale byla součástí vyjednávacího týmu ODS.
Programové prohlášení ještě zamíří do jednotlivých zastupitelských klubů a stranických sekretariátů. Hruška neočekává, že by v nich dokument narazil na zásadní problémy, případné úpravy by podle něj měly být pouze kosmetické. Programové prohlášení chce vznikající koalice představit příští týden. Cílem je dokončit sestavování koalice nejpozději do konce příštího týdne.
Hruška uvedl, že další jednání o podobě koalice bude pokračovat v úterý. Zatímco dosud se strany soustředily především na programové prohlášení, nyní se chtějí věnovat také rozdělení míst v Radě města Brna, komisích, výborech a městských společnostech.
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Rozdělení pozic podle něj bude vyžadovat další jednání a určité úpravy. U městských firem chce vznikající koalice nastavit jasný systém, který zohlední jejich rozdílné potřeby. Zatímco u některých společností by se počet členů vedení mohl zvýšit, u jiných naopak snížit.
Podle Kamily Zlatuškové z ODS mají programy jednotlivých stran výrazné průniky a při dosavadních jednáních se neobjevily zásadní rozpory. Konkrétní rozdělení gescí, například pro kulturu nebo sport, ale zatím není dohodnuté.
Jana Janulíková z hnutí Za Lužánky uvedla, že její uskupení má důvěru koaličních partnerů a chce tři získané mandáty využít co nejlépe, aby naplnilo sliby voličům. Z dosavadních jednání má dobrý pocit. Komunální politika je podle ní především o lidech a při jednáních s představiteli jednotlivých stran opakovaně zaznívala potřeba změny.
Kristýna Fuchsová z uskupení Zelené Brno hodnotí dosavadní jednání jako konstruktivní a z programového prohlášení má dobrý dojem. Spokojená je především se sociální oblastí, kterou považuje za dobře propracovanou. Oceňuje zejména kapitolu zaměřenou na ukončování bezdomovectví a diskusi o fungování sociálního bydlení.
Adam Zemek z koalice TU! hodnotí dosavadní jednání jako konstruktivní. Zdůraznil také, že při vyjednávání cítil ze všech stran vůli se dohodnout a výsledný program podle něj vychází z realistických návrhů. Za odvážnou označil také dohodu v oblasti dopravy. Podrobnosti ale zatím nechtěl prozrazovat. Věří, že až vznikající koalice představí své plány příští týden, řadu Brňanů příjemně překvapí.