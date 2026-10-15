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Fotbalisté Sparty jen remizovali s Lilleströmem 1:1, o výhru přišli v nastavení

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Fotbalisté Sparty doma překvapivě remizovali s nováčkem norské ligy Lilleströmem 1:1 a nenavázali na zářijovou výhru 4:1 ze hřiště Araratu-Armenia v úvodním kole ligové fáze Evropské ligy. Pražané od 56. minuty vedli zásluhou střídajícího Jocima Alcócera.
Fotbalisté Sparty jen remizovali s Lilleströmem 1:1, o výhru přišli v nastavení

Fotbalisté Sparty jen remizovali s Lilleströmem 1:1, o výhru přišli v nastavení

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 18:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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