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Kdo nechá rybízu větve starší než tři roky, přijde o polovinu úrody. Letní řez zabere deset minut a zdvojnásobí sklizeň

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Správná péče o rybíz se po sezóně neomezuje jen na poslední přihnojení a občasnou zálivku. Je třeba ho i řádně prostříhat.
Jak pěstovat rybíz

Jak pěstovat rybíz

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 18:36

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