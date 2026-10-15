Kdo nechá rybízu větve starší než tři roky, přijde o polovinu úrody. Letní řez zabere deset minut a zdvojnásobí sklizeň

Aby váš rybíz vypadal stále perfektně a plodil ostošest, pak se o něj musíte právě teď správně postarat. Zanedbání řezu by mohlo být pro následnou úrodu dost možná i fatální, jak varuje web
GrowVeg. Ve hře totiž rozhodně není jen obyčejné tvarování koruny. Proč je řez rybízu důležitý
Nemoci, choroby, plísně i škůdci se snadno množí v tmavém a vlhkém prostředí. Pokud větve rybízu na jaře prořežete,
dodáte jednotlivým výhonkům více prostoru, světla i vzduchu. Zlepšíte tím celkový zdravotní stav keře a nastartujete nový růst. Pravidelně také vytrhávejte plevel, který ubírá rybízu potřebné živiny a opět vytváří ideální prostředí pro škůdce a choroby. Půda by okolo něj neměla být příliš podmočená, protože to může způsobit zahnívání kořenů. Zdroj fotografie: Depositphotos Aby úrodu vašich užitkových keřů ani krásu těch ostatních letos opravdu nic neohrozilo, musíte se soustředit na jejich správný prořez Rybíz si můžete i namnožit
Životaschopné konce odstřihnutých větviček se mohou podle návodu z webu
Plantura proměnit v nové rostliny. Jednoduše si na zahradě připravte širší výkop, jeho dno vysypte pískem a rašelinou a řízky do této směsi zapíchejte. Poté zasypte výkop zeminou a jemně je zakryjte. Na vrchní část naneste vrstvu organického mulče nebo kompostu, abyste udrželi vlhkost a izolovali řízky přes zimu.
Nově vysazené řízky důkladně zalévejte, aby se půda usadila a zajistila jim vláhu. Během podzimu a zimy je dále sledujte a
dbejte na to, aby půda zůstávala trvale vlhká. Do jara následujícího roku by měly řízky rybízu vytvořit silný kořenový systém. Nyní je můžete opatrně vykopat a přesadit na trvalé místo v zahradě. Zdroj fotografie: Depositphotos Rybíz potřebuje péči i na jaře – jedině tak se během léta dočkáte šťavnaté a chutné úrody. Zaměřte se zejména na hnojení a střih.
Pokud dokážete postupovat podle pokynů uvedených v tomto návodu, budete na dobré cestě k pěstování zdravých a plodných
rybízových keřů, které vám v příštích sezónách poskytnou hojnost chutných bobulí. Nezapomeňte jim věnovat náležitou péči a pozornost, až se ve svém novém domově zabydlí (v prvním roce rozhodně potřebují mnohem více zálivky), a uvidíte, že budete sklízet plody svého úsilí po mnoho let. A nezapomeňte ani na vhodné hnojivo, i s tím už Chalupáři-Zahrádkáři radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři