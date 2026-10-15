42 % Čechů platí za předplatné, na které skoro nesáhnou. Nejčastěji ho neruší pro případ, že by se jednou hodilo

Dynata se v říjnu 2025 ptala reprezentativního vzorku tisícovky lidí i na to, proč nevyužívané předplatné nechávají běžet. Nejčastěji odpovídali, že se služba jednou může hodit, a tak odpověděla téměř pětina dotázaných. Zhruba šestina na platbu prostě zapomíná. Přibližně každý devátý má pocit, že tak malá částka nestojí za řešení. Nejpočetnější skupina tedy o platbě ví a nechává ji běžet vědomě.
Kolik za předplatná ročně utratí muži mezi 25 a 44 lety
Částka 4 900 Kč vychází z agregovaných platebních dat českých klientů Revolutu a vyjadřuje průměrnou roční útratu jednoho uživatele za všechna předplatná. Započítaná jsou i ta, která lidé opravdu využívají, takže číst ji jako peníze vyhozené oknem je chyba. Nevyužívané služby se v ní schovávají a jejich podíl se z ní vyčíst nedá. Předplatné přitom má skoro každý: podle průzkumu Dynata platí aspoň jedno 82 % Čechů a 29 % jich má tři až pět.
Nejvíc za předplatná utrácejí muži ve věku 25 až 44 let, a to 5 800 až 7 300 Kč ročně. Ženy ve stejném věku se drží mezi 3 700 a 4 400 Kč. U mužů tak vychází útrata na obou koncích rozpětí víc než o polovinu vyšší.
Na samotné nevyužívané služby se Dynata ptala po pásmech. Do 150 Kč měsíčně za ně platí 17 % dotázaných, což ročně dělá nejvýš 1 800 Kč. Pásmo od 150 do 250 Kč měsíčně uvedlo 11 % lidí, pro které to znamená 1 800 až 3 000 Kč za rok. Zbylých 14 % platí za nevyužívané předplatné víc než 250 Kč měsíčně, tedy přes 3 000 Kč ročně. Dohromady tyto tři skupiny dávají právě 42 % lidí, kteří přiznali, že platí za něco, co skoro nepoužívají.
Část rušení Prime měla podle amerického úřadu zákazníky odradit
Ekonomický výzkum publikovaný v American Economic Review popisuje u smluv s automatickým obnovením takzvanou spotřebitelskou setrvačnost. Jde o pasivitu vůči výchozímu nastavení, které službu prodlužuje bez aktivního rozhodnutí uživatele. K dalšímu měsíci placení tak stačí, že člověk nic neudělá. Odpověď „pro jistotu“ z českého průzkumu do toho popisu zapadá přesně: rozhodnutí se odkládá a platba mezitím běží.
Firmy tenhle efekt znají a někdy ho samy posilují. Americká Federální obchodní komise ve sporu s Amazonem kvůli členství Prime výslovně popsala, že část procesu rušení neměla vést ke zrušení, ale měla uživatele od zrušení odradit. Evropská komise při kontrolách e-shopů našla u nabídek předplatného manipulativní praktiky: skryté informace, předem zaškrtnuté souhlasy a nejasné podmínky obnovení.
Mezi nevyužívanými službami se v českých datech nejčastěji objevují streamovací platformy. U nich se registrace vejde do dvou kliknutí, zrušení může vyžadovat podstatně víc kroků.
Slovensko, Řecko i Finsko mají nevyužívaných předplatných víc než Česko
Revolut a Dynata udělaly obdobný průzkum i v dalších evropských zemích. Na Slovensku přiznává nevyužívané předplatné 47 % dotázaných, v Řecku polovina a ve Finsku téměř polovina. Česko je mezi nimi na nejnižší hodnotě. Rozdíl mezi zeměmi přitom nepřesahuje osm procentních bodů, takže jde o vzorec chování, který se opakuje napříč trhy.
Rumunská zpráva uvádí dokonce 60 % lidí, kteří platí aspoň jedno nevyužívané měsíční předplatné. Vznikla ale podle mírně odlišné metodiky, takže s ostatními čísly ji lze srovnávat jen opatrně.
Ani smazaná aplikace z Google Play předplatné nezruší
Nejdřív je potřeba zjistit, za co vlastně platíte. Na iPhonu vede cesta přes Nastavení, vaše jméno a položku Předplatná. Když tam službu nenajdete, Apple doporučuje dohledat potvrzovací e-maily a ověřit, který účet nebo poskytovatel platbu účtuje. Na Androidu se předplatná ukazují v Obchodě Play pod Platbami a předplatnými. Odinstalováním aplikace předplatné nezrušíte, zrušit ho je nutné v centru předplatných.
Přehled nabízejí i banky. Revolut v aplikaci soustřeďuje opakované platby na jedno místo, nechtěné platby umí zablokovat a upozorní na konec zkušebního období. Air Bank od dubna 2026 ukazuje, u kterých obchodníků máte uloženou kartu, včetně historie plateb, a kartu u konkrétního obchodníka lze smazat. Průzkum agentury IPSOS pro Air Bank zjistil, že 45 % lidí svá předplatná pravidelně nekontroluje.
Při samotném rušení se vyplatí postupovat v pořadí. Na řadu přijdou nejdřív služby, které téměř nebo vůbec neotvíráte a držíte je jen pro jistotu. Potom předplatná, kterým skončilo zkušební období nebo promo cena a jejichž plná sazba už neodpovídá tomu, jak je využíváte. Nakonec ty, u kterých ani nevíte, jak se ruší. Jediná služba za 150 Kč měsíčně stojí za rok 1 800 Kč a za pět let 9 000 Kč.