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Podzimní řez maliníku vyžaduje znalost. Špatný zásah zničí celou úrodu

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Keř maliníku s větvemi a listy v zahradní výsadbě

Keř maliníku s větvemi a listy v zahradní výsadbě

Zdroj: Rubus idaeus od Cillas, licence CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 15.10.2026 19:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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