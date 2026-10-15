Podzimní řez maliníku vyžaduje znalost. Špatný zásah zničí celou úrodu

Chystáte se ostříhat maliník před zimou? Zjistěte, které pruty musíte vyříznout u země a které nesmíte za žádnou cenu zkracovat.
Péče o ovocné keře po sklizni patří mezi klíčové zahradnické práce pozdního podzimu. Zatímco u rybízu a angreštu stačí provést mírný prosvětlovací řez, porost maliníku a ostružiníku vyžaduje zcela specifický botanický přístup. Výzkumné zahradnické instituce jako britská
Royal Horticultural Society, bavorský zemský ústav LWG Bayern i francouzský agronomický institut INRAE dlouhodobě upozorňují, že nejčastější příčinou nulové sklizně v následujícím roce bývá neodborný radikální sestřih. Mnoho zahrádkářů totiž nerozezná plodící cyklus jednotlivých odrůd a omylem seřízne výhony nesoucí pupeny pro budoucí léto.
Maliník patří mezi polokeře s víceletým kořenovým systémem, ale jeho nadzemní výhony žijí pouze dva roky. Způsob podzimního zásahu nůžkami se zásadně liší podle toho, zda na své zahradě pěstujete klasické jednouplodící letní odrůdy, nebo stáleplodící remontantní kultivary. Uplatnění stejného postupu na oba typy keřů vede k fatálnímu zklamání v podobě prázdných větví bez jediného plodu.
Většina lidí při okopávání omylem zasype středové srdéčko jahod, které rychle shnije Letní jednouplodící maliník: Které pruty musí zůstat nedotčené
Jednouplodící odrůdy dozrávají na přelomu června a července výhradně na dvouletém dřevě. Biologický cyklus těchto rostlin funguje v přesném rytmu. V letošním roce vyrostly ze země silné, zelené jednoleté letorosty. Tyto výhony v létě neplodily, pouze nabíraly sílu a na podzim zakládají květní pupeny. Právě na těchto prutech vyrostou v příštím roce boční plodonosné větvičky obsypané sladkými plody.
Pokud byste na podzim vzali nůžky a seřízli celý záhon u země, zbavíte se veškerého budoucího ovoce. U letních maliníků se proto odstraňují výhradně odplozené dvouleté pruty. Poznáte je velmi snadno podle tmavohnědé, zdřevnatělé kůry, která bývá suchá, popraskaná a na vrcholcích nese zaschlé zbytky třapců po letní sklizni. Tyto staré výhony již svou úlohu splnily, postupně odumírají a v porostu pouze zbytečně stíní a šíří houbové choroby.
Staré odplozené pruty odstřihněte ostrými zahradnickými nůžkami co nejblíže u povrchu půdy. Ponechání vyčnívajících suchých pahýlů je častou pěstitelskou chybou, protože v tlejícím dřevě snadno přezimují výtrusy hub. Z mladých zelených letorostů vyberte šest až osm nejsilnějších a nejzdravějších prutů na jeden běžný metr řádku. Všechny slabé, tenké, křivé nebo příliš zahušťující výhony bez milosti vyřízněte, aby porost zůstal vzdušný.
Ostré zahradnické nůžky jsou základem pro čistý řez výhonů bez roztřepení pletiv. Remontantní stáleplodící odrůdy: Výhoda kompletního posekání
Zcela odlišná pravidla platí pro stáleplodící neboli remontantní maliníky, které plodí od srpna až do prvních podzimních mrazíků. Tyto moderní kultivary mají schopnost vytvořit květy a plody na jednoletých výhonech během jediné vegetační sezóny. Pěstitel má u těchto odrůd na výběr ze dvou různých pěstitelských strategií, z nichž každá přináší jiné výhody.
Nejosvědčenější a fytosanitárně nejvýhodnější metodou pro běžné zahrady je seříznutí kompletně celého porostu těsně nad zemí. Jakmile v listopadu přejdou první silnější mrazy a opadá listí, vezměte nůžky a odstřihněte všechny pruty bez výjimky ve výšce zhruba pět centimetrů nad půdou. Tento radikální krok má obrovskou výhodu v dokonalé ochraně proti chorobám a škůdcům. Záhon zůstane přes zimu zcela čistý a na jaře vyrazí ze země mohutné mladé výhony, které v pozdním létě přinesou bohatou úrodu velkých plodů.
Druhou možností je ponechat spodní části prutů pro ranou letní sklizeň. V takovém případě odstřihnete pouze horní odplozenou část výhonu a spodní zelenou část ponecháte přezimovat. Tento postup vám sice zajistí dvě sklizně v jednom roce, ale celkový výnos bývá rozdrobený, plody menší a rostliny jsou mnohem náchylnější k napadení houbovými chorobami.
Podzimní rytí zahrady rozhoduje o příští úrodě. Dokonale urovnaný záhon se totiž přes zimu změní v udusaný beton bez kyslíku Prevence chorob a škůdců: Proč ostříhané pruty nepatří do kompostu
Při podzimním stříhání je nutné pečlivě sledovat zdravotní stav každého jednotlivého stonku. Maliník trpí dvěma závažnými patogeny, které dokážou během několika let zlikvidovat celou výsadbu. Prvním z nich je houbová fialová skvrnitost prutů maliníku. Projevuje se velkými fialovými až hnědými skvrnami kolem pupenů, kde kůra následně praská a loupe se v podélných pruzích.
Druhým velmi nebezpečným nepřítelem je bejlomorka maliníková. Larvy tohoto drobného hmyzu vyžírají vnitřní pletiva stonků, což vede ke vzniku nápadných kuličkovitých zduřenin a hálek na spodních partiích prutů. Oslabené stonky se v místě hálky snadno lámou vlivem větru nebo pod tíhou sněhové pokrývky. Jakýkoliv výhon se stopami bejlomorky nebo fialové skvrnitosti musí být okamžitě vyříznut hluboko pod poškozeným místem.
Veškerý ostříhaný materiál z maliníku nikdy nevyhazujte na zahradní kompost. Výtrusy hub i přezimující larvy škůdců v kompostové hromadě bez problémů přečkají zimu a při jarním hnojení byste si infekci roznesli po celé zahradě. Napadené pruty nechte vyschnout a spalte, nebo je odvezte do sběrného dvora k profesionálnímu zpracování v bioodpadu.
Srovnání typů maliníků a zásad podzimní péče
Různé odrůdy drobného ovoce vyžadují odlišné načasování řezu i specifickou hloubku zásahu. Následující přehled shrnuje zásadní rozdíly mezi jednotlivými typy maliníků a ostružiníků před příchodem zimy.
Druh a odrůda Plodící dřevo Způsob podzimního řezu Termín zásahu Doporučená zimní ochrana Letní jednouplodící maliník Dvouleté vyzrálé pruty Vyříznutí pouze suchých odplozených prutů Ihned po sklizni nebo v říjnu Ponechání šesti až osmi zelených letorostů Remontantní stáleplodící maliník Jednoleté mladé výhony Seříznutí celého porostu pět centimetrů nad zemí Listopad po prvních mrazech Mulčování kořenů vyzrálým kompostem Remontantní dělená sklizeň Kombinace jednoletých a dvouletých Odstřižení pouze horní odplozené třetiny prutu Pozdní podzim po opadu listů Vyvázání ponechaných výhonů k opoře Beztrnný zahradní ostružiník Dvouleté silné šlahouny Vyříznutí starých prutů, zkrácení bočních větví Říjen až listopad před mrazy Zakrytí kořenového krčku chvojím Maliník v pěstební nádobě Podle zvoleného kultivaru Seříznutí podle typu odrůdy Před zazimováním nádoby Obalení květináče jutou proti promrznutí kořenů Zdravý keř remontantního maliníku s násadou plodů a silnými pruty pro další rok. Podzimní výživa a mulčování: Dusík je tabu, rozhoduje draslík
Správný řez tvoří pouze polovinu úspěchu. Druhým nezbytným krokem je příprava kořenového systému na zimní mrazy. Kořeny maliníku rostou velmi mělce pod povrchem, obvykle v hloubce patnáct až dvacet pět centimetrů. Z tohoto důvodu v okolí maliníku nikdy neryjte záhony rýčem, protože byste přetrhali hlavní kořenové vlášení. Plevel odstraňujte výhradně opatrným ručním pletím.
Při podzimním hnojení se zcela vyhněte hnojivům s obsahem dusíku. Dusík by podpořil růst nových měkkých pletiv plných vody, která by při prvním silnějším mrazu zmrzla a otevřela bránu infekcím. Na podzim rostliny potřebují výhradně fosfor a draslík. Draslík zahušťuje buněčnou šťávu, funguje jako přírodní nemrznoucí kapalina a zpevňuje buněčné stěny před holomrazy. Výborně poslouží síran draselný nebo čistý dřevěný popel z krbových kamen, který lehce zapravíte do povrchu půdy.
Po přihnojení záhon důkladně zamulčujte vrstvou vyzrálého kompostu, drceného listí nebo posekané suché trávy. Mulč silný pět až osm centimetrů udrží v zemi rovnoměrnou vláhu, ochrání mělké kořeny před promrznutím a na jaře poslouží jako cenný zdroj živin pro nový růst, podobně jako když půdní vláha a mulč chrání sazenice při
podzimním zazimování jahodníku a péči o růžice před mrazem.
Zálivka tújí a stálezelených keřů před zimou. V mrazu neuschnou chladem, ale žízní Vydatná podzimní zálivka: Proč maliník nesmí jít do zimy suchý
Mnoho zahrádkářů se domnívá, že s koncem sklizně veškerá péče o zálivku končí. Opak je však pravdou. Maliník patří k rostlinám s vysokými nároky na půdní vláhu až do příchodu trvalého zámrzu. Pokud je podzim suchý a srážkově chudý, mělké kořeny v suché zemi během zimy neuschnou chladem, ale žízní. Mrazivý vítr z půdy vyčerpá zbytky vody a suchá zemina promrzá do mnohem větší hloubky než půda vlhká.
Dopřejte keřům v průběhu října a listopadu několik vydatných dávek odstáté vody. Zalévejte přímo ke kořenům v bezmrazých dnech, nejlépe v dopoledních hodinách, aby se voda stihla vsáknout do hloubky dříve, než noční teplota klesne pod nulu, stejně jako to vyžaduje
podzimní zálivka stálezelených keřů a živých plotů. Shrnutí hlavních zásad pro podzimní řez a péči o maliník U letních odrůd vyřízněte těsně u země pouze staré suché pruty a ponechte zelené jednoleté letorosty. U remontantních maliníků seřízněte po prvních mrazech celý porost pět centimetrů nad povrchem půdy. Všechny výhony se stopami houbové skvrnitosti nebo boulí bejlomorky okamžitě vyřežte a zlikvidujte. Ostříhané pruty nikdy nedávejte do kompostu, aby se zárodky chorob nerozšířily po zahradě. Na podzim zcela vynechejte dusík a dodejte keřům výhradně draslík pro zvýšení mrazuvzdornosti pletiv. Záhon nakryjte mulčem z kompostu a před příchodem mrazů dopřejte mělkým kořenům vydatnou zálivku.