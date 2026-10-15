Plug-in hybrid Volvo XC60 ujede na elektřinu až 200 km. Soupeři z BMW a Mercedesu zůstávají pod hranicí 130 km

Kapacita baterie stoupla z 18,8 na 41,2 kWh, tedy na víc než dvojnásobek. Volvo ji uložilo do podlahy tak, aby neubrala místo pro zavazadla, a kufr si proto drží objem 598 litrů. Takový skok mezi dvěma generacemi téhož plug-in hybridu nemá v tomto segmentu obdobu.
Víc než dvaapůlnásobek, který Volvo slibuje, splní jen verze T6
Plug-in hybridy této třídy dosud ujely na elektřinu zhruba 80 až 130 kilometrů. BMW X3 30e xDrive pracuje s baterií 19,7 kWh, což je méně než polovina kapacity nového XC60, a podle WLTP ujede 80 až 88 km. Mercedes GLC ve verzích 300 e a 400 e se dostane na 127 km, a i on tak zůstává pod horní hranicí třídy.
Nové XC60 T6 AWD Long Range má podle Volva ujet až 200 km, varianta T8 AWD Long Range až 187 km. Do stejné řady patří i větší XC90 T8 AWD Long Range s dojezdem až 162 km, takže i to nejtěžší SUV značky překonává Mercedes GLC o 35 km.
Předchozí generace XC60 uváděla 79 km u verze T6 a 77 km u T8. Automobilka nárůst shrnuje jako „více než dvaapůlnásobek“, jenže po přepočtu to sedí jen na T6, kde poměr vychází 2,53 a dojezd přibyl o 121 km. U T8 je poměr zhruba 2,4 a přírůstek 110 km.
Bez nabité baterie uvádí Volvo spotřebu 6,5 litru na sto kilometrů
Ke každému číslu Volvo připojuje upozornění, že jde o předběžné hodnoty a homologace ještě neskončila. Skutečný dojezd podle automobilky ovlivní teplota, terén, styl jízdy a rychlost, takže 200 km je maximum pro ideální podmínky.
Německé propagační materiály uvádějí u XC60 T6 Long Range váženou hybridní spotřebu 1,0 l/100 km. Po vyčerpání baterie to podle WLTP je 6,5 l/100 km. Jedno číslo platí pro majitele, který baterii poctivě dobíjí, druhé pro toho, kdo ji nechá vybitou, a rozdíl mezi nimi je víc než šestinásobný.
Vůz tak dává smysl hlavně tomu, kdo má kde nabíjet doma nebo v práci. Kdo spoléhá jen na příležitostné veřejné stanice, bude velkou baterii po většinu kilometrů jen vozit s sebou. Její váha je znát: XC60 T8 Long Range má 2 272 kg, o 122 kg víc než předchůdce s 2 150 kg.
O kolik je elektrické EX60 levnější než hybridní XC60?
Elektrické Volvo EX60 začíná na 1 562 000 Kč, zatímco XC60 Long Range stojí nejméně 1 689 800 Kč. Plug-in hybrid je tedy dražší o téměř 128 tisíc korun.
EX60 přitom podle verze ujede 611 až 810 km WLTP a na DC stanici se z 10 na 80 % nabije za 16 minut. XC60 Long Range potřebuje na plné nabití ze střídavé zásuvky zhruba 4 hodiny. Rychlé DC nabíjení v podkladech Volva u tohoto modelu vůbec nefiguruje.
Elektromobil tak vítězí v ceně, dojezdu i rychlosti nabíjení. Plug-in hybrid nabízí jiný model používání: přes týden jezdit na elektřinu a na delší výlet sáhnout po benzínovém motoru. Příplatek téměř 128 tisíc korun je cena za motor, se kterým na dlouhé trase odpadá starost, kde nabíjet.
Objednávky se otevřou 15. září 2026, termín pro Česko chybí
Modernizace přináší i nový 11,2palcový centrální displej a hlasového asistenta Google Gemini. Ten v přirozené konverzaci naplánuje trasu, najde nabíjecí stanici po cestě a ovládá klimatizaci. Do vozů s Google built-in se zavádí postupně jako volitelný upgrade.
Obě modernizovaná SUV už mají na českém webu Volva plný konfigurátor. XC60 Long Range začíná na 1 689 800 Kč, větší XC90 Long Range na 2 229 400 Kč s elektrickým dojezdem až 162 km.
Podle mezinárodního oznámení automobilky se objednávky na vybraných trzích otevřou 15. září 2026 a výroba se rozběhne později na podzim. Kdy dorazí první vozy k českým zákazníkům, Volvo zatím veřejně neuvedlo.