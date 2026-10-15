Christian Horner: Historie se v případě Adriana Neweyho opakuje

Nedávno propuštěný šéf rakouského týmu věří, že se u Aston Martinu opakuje stejná situace jako když Adrian Newey před dvaceti lety přišel do Red Bullu, a je možnost, že tým Lawrence Strolla i přes nejnovější vybavení a schopné zaměstnance zkrátka nebyl připraven na pracovní metody designerského kouzelníka, který je proslulý tím, že doslova „vidí vzduch“. Ač jsou letošní výsledky Aston Martinu propadákem galaktických rozměrů, Horner věří, že u týmu ze Silverstone již přišli na to, že zaměstnání Adriana Neweyho byla jen jedna položka v plánu, a další nutností se stalo vybudování organizace, která bude schopna transformovat jeho myšlenky v realitu, což je naprosto jiná úroveň problému.
Aston Martin měl od začátku sezóny neustále potíže s monopostem, zejména kvůli motoru Honda. Moment, kdy byť jediný jezdec dorazil do cíle, i když neodkroužil předepsaný počet kol, byl malý zázrak. Naděje na bodový zisk…? Přání z říše snů. Spolehlivost vozu zůstala diskutabilní i po polovině sezóny, ovšem, bylo možné zahlédnout i jistá zlepšení, zejména při závodním víkendu v malajsijském Sepangu, kdy se Fernando Alonso i Lance Stroll zázračně probojovali do druhé části kvalifikace a následující den znamenal dvě solidní umístění a bodovanou příčku. Horner, který strávil s Neweym v jednom týmu téměř dvacet let, je přesvědčen o tom, že jeho bývalá stáj procházela stejným obdobím.
„Je to jako bych se díval na tehdejší Red Bull. Adrian přišel a nikdo na to nebyl připraven, takže se nyní pokouší tým přestavět,“ konstatoval Horner a připomenul možnost vzniku nedorozumění mezi původním personálem, který by rád, aby se Newey přizpůsobil – což podle bývalého šéfa Red Bullu není dobrý nápad, a tým by se měl přizpůsobit jemu. „Adrianova auta vyhrála stovky závodů,“ připomenul následně, a znovu zmínil minulost. „Když vznikl Red Bull a bývalí inženýři Jaguaru měli námitky, uvědomil jsem si, že na rozdíl od těch Neweyho jejich monopost nevyhrál nikdy.“ Tento přístup a stavba týmu okolo Adriana Neweyho coby stěžejní osoby přinesl stáji osm titulů mistra světa a šest výher v šampionátu konstruktérů.
V Aston Martinu spočívá na bedrech legendárního inženýra ještě část funkce šéfa týmu, o kterou se dělí, ovšem je otázkou, zda se jedná o správný přístup. Je nesporným faktem, že po Neweyho příchodu se změnilo mnohé: byly zjištěny zastaralé procesy (mimo jiné i chybná kalibrace dat u nejmodernějšího aerodynamického tunelu pozn. red.) a problémy s návazností prací u jednotlivých částí týmu, vývoj vozu byl pozdržen, a pomyslnou ránu z milosti letošnímu horkou jehlou šitému monopostu zasadila již zmíněná nespolehlivá pohonná jednotka Honda. Co by v tuto chvíli Horner vzkázal Lawrenci Strollovi a jeho těžce zkoušeným nervům? „Přivedení správných lidí do týmu je jen začátek,“ konstatoval. „Vytvořit pro jejich práci správné prostředí, to je věc, která následně přináší vítězství. Historie to již ukázala.“