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Christian Horner: Historie se v případě Adriana Neweyho opakuje

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Již se to stalo jednou a pravděpodobně se to děje znovu. Bývalý šéf stáje Red Bull Christian Horner se vyjádřil k současným problémům a vývoji situace v týmu Aston Martin.
Christian Horner: Historie se v případě Adriana Neweyho opakuje

Christian Horner: Historie se v případě Adriana Neweyho opakuje

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 18:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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