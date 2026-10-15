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Hamilton šel proti logice závodu a prohrál. S Leclercem si nerozuměl a teď se omlouvá

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Ferrari mělo v Singapuru dva jezdce v první trojici a plán, jak sevřít Maxe Verstappena. Skončilo to omluvou. Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton po vlastní volbě strategie spadl ze třetího místa na šesté a v cíli vzal vinu na sebe.
Hamilton šel proti logice závodu a prohrál. S Leclercem si nerozuměl a teď se omlouvá

Hamilton šel proti logice závodu a prohrál. S Leclercem si nerozuměl a teď se omlouvá

Zdroj: Scuderia Ferrari HP
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 19:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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