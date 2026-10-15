Hamilton šel proti logice závodu a prohrál. S Leclercem si nerozuměl a teď se omlouvá

- Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Singapuru od startu do cíle, v Marina Bay poprvé v kariéře
- Pilot Red Bullu ovládl obě kvalifikace, sprint i hlavní závod a slaví druhou výhru v řadě
- Hamilton nezastavil pod virtuálním safety carem a v závěru ho předjeli tři soupeři
- Na vedoucího Antonelliho ztrácí Brit už 111 bodů
Marina Bay konečně padla
Singapur patřil k mála místům, kde čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen nikdy nevyhrál. Letos tu ale ovládl úplně všechno: kvalifikaci na sprint, sprint, kvalifikaci na Velkou cenu i nedělní závod, který odjel od startu do cíle. Nerozhodil ho ani útočící Charles Leclerc hned po startu, ani vysílačka, která mu během závodu přestala fungovat.
„Dařilo se mi na měkké i střední směsi a hlavně jsem měl dobrý start. Posledních pár závodů nám vyšlo skvěle a celému týmu to dodává motivaci,“ pochvaloval si Nizozemec, jenž týden předtím slavil první letošní triumf v Malajsii.
Singapur je jeho 27. různou tratí s vítězstvím. Z letošního kalendáře mu chybí už jen Madrid, kde se jelo poprvé. Red Bull, kterého podle oficiální zprávy stál konec Christiana Hornera sto milionů liber, se tak vrací do role postrachu celého pole.
Volba, která se vymstila
Ferrari přitom mělo ideální výchozí pozici. Leclerc startoval druhý, Hamilton třetí a italská stáj chtěla rozdílnými strategiemi Verstappena sevřít. Hamilton proto vyjel na střední směsi, zatímco dvojice v první řadě na měkké.
Plán se rozpadl v 18. kole. Hamilton zajel do boxů jako první a po návratu se zasekl za týmovým kolegou. Do cíle mu zbývalo 44 kol. Pod virtuálním safety carem pak Leclerc přezul, zatímco Brit zůstal venku. Na chvíli se tak posunul na druhé místo. Monačan se ale bleskově vrátil před něj a Hamilton se v závěru na sjetých pneumatikách propadal. Předjeli ho Andrea Kimi Antonelli ze Stříbrných šípů a oba piloti McLarenu.
Jak upozornil server Sport.cz, v cíli se Hamilton týmu omluvil do rádia. „Omlouvám se, kluci. Dneska jsem vás tou strategií zklamal, bylo to moje rozhodnutí. Přišli jsme kvůli tomu o cenné body. Zkusím to napravit příště. Zastávky jste ale zvládli skvěle,“ vzkázal mechanikům.
Druhý Leclerc odjížděl smířenější, přesto znovu ukázal, že se oba piloti na letošní Ferrari dívají jinýma očima. „Na začátku jsem měl dobré tempo, ale pneumatiky začaly rychle degradovat. Myslím, že jsem dnes dosáhl maxima. Snad jsem jen mohl být na startu agresivnější,“ uznal.
Titul mizí v dálce
Šesté místo Hamiltonovi ztrátu na čelo šampionátu dál prohloubilo. Po 17 závodech je třetí s 229 body. Na druhého George Russella ztrácí devět bodů, na vedoucího Antonelliho už 111. Italský lídr dojel v Singapuru třetí a Russell se po výměně pohonné jednotky prokousal z 19. místa na deváté.
Naděje na rekordní osmý titul jsou tak už jen matematické a sezona vyvrcholí 6. prosince v Abú Zabí. Verstappen má po dvou výhrách v řadě 221 bodů a na Hamiltona ztrácí už jen osm bodů.