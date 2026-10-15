Ruský kaskadér vezl vrtulník Mi-2 na střeše limuzíny. Víc než dvě tuny vydržely nahoře jen pár desítek sekund

Na videu, které se po internetu šíří nejpozději od 3. října 2026, jede po hrbolaté polní cestě v Krasnodarském kraji prodloužené auto a na jeho střeše sedí celý vrtulník. Nikdo z něj nesundal rotor ani ocasní část, takže na vůz putoval kompletní stroj. Souprava se kymácí, pak se těžiště posune, vrtulník sjede do strany a strhne s sebou i auto. Stroj skončí na zemi, vůz zůstane ležet na boku.
Kdo vezl vrtulník po poli a kam se s ním potřeboval dostat
Většina diváků v záběru zprvu viděla další kapitolu ruských potíží se zásobováním fronty. Rozhovor, který serveru Podjem poskytl kaskadér Jevgenij Čebotarjov, ale celou věc přesouvá z bojiště do světa filmových a předváděcích triků. Vrtulník Mil Mi-2 patří k jeho práci a Čebotarjov ho chtěl přesunout asi deset kilometrů daleko, na místo, kde měl připravené další kaskadérské číslo.
Podvalník ani jinou přepravní techniku si neobjednal. Stroj vážící víc než dvě tuny nechal posadit na střechu dlouhého upraveného vozu. Zahraniční titulky psaly o pick-upu, podrobnější ruské zdroje popisují limuzínu.
Cesta vedla polem, ne po silnici.
Čtyři kroky, které americký manuál předepisuje pro převoz vrtulníku
Profil Mi-2 na webu českého ministerstva obrany uvádí prázdnou hmotnost 2 380 kilogramů. Na střeše limuzíny tedy leželo víc než dvě tuny, i kdyby stroj neměl v nádržích ani kapku paliva. Délka s rotorem činí 17,4 metru, a protože Čebotarjov rotor nedemontoval, nesl vůz celou tuhle délku.
Jak vypadá převoz podobného lehkého vrtulníku po silnici, popisuje americký armádní technický manuál pro typ UH-1. Stroj podle něj patří na nízký podvalník s měkkým odpružením. Ještě před naložením je třeba sundat hlavní rotorové listy, potom stabilizační tyče, náboj rotoru i stožár, a nakonec přijdou na řadu listy ocasního rotoru. Kompletní vrtulník posazený na střechu osobního vozu odporuje každému bodu tohoto postupu, od volby vozidla až po poslední šroub na ocasu.
Čebotarjov neprovedl žádný z těch čtyř kroků.
Tým stroj opravil za dva dny. Konec mu přichystal až sráz
Škody po převrácení byly menší, než by záběr napovídal. Kaskadér pro Podjem uvedl, že se zlomila jedna lopatka rotoru a zdeformoval se hřídel. Jeho lidé stroj provizorně zprovoznili za dva dny. Pád, který obletěl svět, tak stál tým necelý víkend práce.
O definitivním konci rozhodlo až samotné vystoupení. Místní krasnodarský web píše, že vrtulník i limuzína skončily úplně zničené při dalším kaskadérském čísle u srázu. Čebotarjov tak přišel o oba stroje: nejdřív je nechtěně převrátil cestou na místo, pak je řízeně rozbil při triku, kvůli kterému tam jel.
Co o ruské vojenské logistice opravdu víme z RUSI a NATO
Video se dostalo do světa hlavně díky rubrice NewsFeed stanice Al Jazeera a pak ho převzaly desítky dalších médií. Jako ilustrace ruské improvizace funguje dokonale, jenže o armádě nevypovídá vůbec nic. Natočila ho soukromá akce jednoho kaskadéra, který si vrtulník vezl na vlastní trik.
Skutečné potíže ruského vojenského zásobování jsou přitom dobře popsané. Britský think-tank RUSI upozornil na závislost na železnici a na to, že Rusové museli zásobování přeorganizovat už v prvním týdnu invaze. Zásobovací trasy dnes zůstávají zranitelné vůči ukrajinským úderům hluboko v týlu.
Obraz má ale i druhou stranu. NATO ve svém lednovém přehledu za rok 2025 zaznamenalo výrazná ruská zlepšení v logistice, palebné síle a elektronickém boji. Improvizovaná doprava na frontě navíc není jen ruská věc: obě strany vozí zásoby a evakuují raněné na motocyklech a čtyřkolkách, protože těžká technika je pod tlakem dronů příliš zranitelná.