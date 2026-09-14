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Dýně před sklizní: Proč je stopka důležitější než barva

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Když se dýně začne vybarvovat, automaticky zbystříte a přemýšlíte, zda už nastal správný čas ke sklizni? Jenže samotná barva slupky nemusí být spolehlivým ukazatelem zralosti. Mnohem více napoví stopka.
dýně

dýně

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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