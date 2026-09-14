Kapitán USA hlásil na Davis Cup dvě hvězdy z top 10. Teď řeší, jestli vůbec někdo dorazí do Prahy

Bob Bryan, kapitán amerického daviscupového týmu, zveřejnil 17. srpna soupisku pro pražský kvalifikační duel s Českem: Ben Shelton (ATP č. 4), Taylor Fritz (ATP č. 10), Tommy Paul (ATP č. 21) a Christian Harrison, dvanáctý deblista světa. Na papíře brutální sestava. Jenže mezi nominací a skutečným nástupem na kurt O2 areny leží měsíc, ve kterém se odehraje US Open, a s ním i celá řada komplikací, které mohou americký tým proměnit k nepoznání.
Pět dní mezi finále a Davis Cupem
Shelton 11. září porazil Tiafoea a poprvé v kariéře prošel do grandslamového finále. Titulový zápas US Open byl na programu v neděli 13. září. Páteční start Davis Cupu v Praze je 18. září od 15:00. Mezi posledním míčem v New Yorku a prvním v O2 areně zbývá pět dní, na regeneraci, přelet do Evropy, aklimatizaci a přípravu na tvrdém povrchu v jiném časovém pásmu.
Pro hráče, který právě odehrál dvoutýdenní grandslam až do finále, je to extrémně krátký obrat. Pravidla Davis Cupu přitom kapitánovi umožňují provést až tři změny v nominaci do dne před startem, tedy do čtvrtka 17. září. Nejistota kolem Sheltonovy účasti tak není spekulace, je zabudovaná přímo v systému soutěže.
Fritz: jiný příběh, stejný otazník
Fritzova situace vypadá na první pohled odlišně. Z US Open vypadl už 5. září ve třetím kole s Cerúndolem, takže časový tlak u něj není tak drtivý jako u Sheltona. V otevřených primárních zdrojích se nám nepodařilo dohledat konkrétní zdravotní problém ani jiný bezprostřední důvod, proč by do Prahy nedorazil.
Háček je jinde. Fritz, Shelton i Paul jsou všichni tři vedeni v sestavě Laver Cupu v Londýně, který startuje 25. září, pouhých šest dní po konci pražského zápasu. Tři akce ve třech týdnech, dvě z nich týmové, každá na jiném kontinentu nebo v jiném městě. Manažerský tým kteréhokoli z nich může dojít k závěru, že jedna zastávka musí vypadnout. A Davis Cup nemá institut povinného nástupu.
Co by oslabení znamenalo pro Česko
Český tým staví na trojici Lehečka, Menšík, Macháč a loni dokázal USA porazit 3:2 na Floridě. Doma, v O2 areně, by i proti plné americké sestavě šel do zápasu s reálnou šancí. Bez jednoho nebo obou hráčů z první desítky by se papírové poměry posunuly výrazně.
Pozor ale na jednu věc: Harrison v nominaci není do počtu. Jako nejlepší americký mužský deblista představuje pojistku na čtyřhru, která v Davis Cupu rozhoduje častěji, než si fanoušci singlu připouštějí. I výrazně oslabená USA by mohla plánovat strategii „urvat debl a jeden singl“.
Praktický servis pro fanoušky
- Termín: pátek 18. září 2026 od 15:00, sobota 19. září od 14:00
- Místo: O2 arena Praha, tvrdý povrch
- Vstupenky: 1 250 až 15 000 Kč, prodej běží
- Definitivní sestava USA: nejpozději čtvrtek 17. září 2026
- Co je ve hře: vítěz postupuje na finálový turnaj Final 8 v Boloni
Kdo kupuje lístek kvůli českému týmu a atmosféře daviscupového duelu, neprohloupí. Kdo jde výhradně „na Sheltona“, měl by sledovat oficiální kanály USTA a Davis Cupu až do posledního dne před zápasem.
Systém, který sám sebe sabotuje
Formát Davis Cupu záměrně řadí 2. kolo kvalifikace do týdne po US Open. Je to logisticky nejsnazší okno pro týmovou soutěž, ale zároveň nejhorší možný termín pro hráče, kteří na grandslamu dojdou daleko. Výsledek? Každý rok stejný scénář: nominace plné hvězd, které se pak tiše přepisují.
Praha 2026 je toho zatím nejostřejší ukázkou. Shelton hrál grandslamové finále, Fritz a Paul mají za týden Laver Cup v Londýně a Bryan drží v ruce soupisku, která se může změnit třikrát za jediný den. O2 arena bude v pátek 18. září plná. Otázka zní, kdo přesně na druhé straně sítě stane.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář