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Vážná nehoda na Českobudějovicku. BMW vrazilo do stromu, tři zranění

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Okolnosti dopravní nehody vyšetřují policisté od pondělního dopoledne u Břehova na Českobudějovicku. Havaroval tam vůz BMW, který narazil do auta před sebou a následně do stromu.
Vážná nehoda u Břehova na Českobudějovicku. Foto: HZS Jihočeského kraje

Vážná nehoda u Břehova na Českobudějovicku. Foto: HZS Jihočeského kraje

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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