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Tipsport extraliga 2026/27: kompletní program, termíny play off, kde sledovat a favorité nové sezony

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Nejvyšší česká hokejová soutěž se vrací už v úterý. Do 34. ročníku vstupuje čtrnáct týmů, obhájcem Masarykova poháru je Dynamo Pardubice a novinkou je vstup Red Bullu mezi hlavní partnery. Základní část potrvá do března, nový mistr bude znám nejpozději 30. dubna.
Tipsport extraliga 2026/27: kompletní program, termíny play off, kde sledovat a favorité nové sezony

Tipsport extraliga 2026/27: kompletní program, termíny play off, kde sledovat a favorité nové sezony

Zdroj: HC Dynamo Pardubice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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