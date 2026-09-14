Tipsport extraliga 2026/27: kompletní program, termíny play off, kde sledovat a favorité nové sezony

- Extraligu zahájí 15. září předehrávka Karlovy Vary vs. Třinec
- Zbylých dvanáct týmů se zapojí ve středu 16. září
- Základní část má 52 kol a 364 zápasů, končí 5. března 2027
- Play off odstartuje předkolem 8. března, finále se hraje nejpozději do 30. dubna
- Hlavním vysílatelem zůstává Oneplay Sport, ČT sport nabídne jeden přenos týdně
Tipsport extraliga 2026/27: kdy začíná a kdy končí
Úvodní buly 34. ročníku padne v úterý 15. září, kdy se v předehrávce utkají BYD Energie Karlovy Vary s Ocelářemi Třinec. O den později, ve středu 16. září, se zapojí zbývajících dvanáct klubů, mimo jiné východočeským derby Pardubic s Mountfieldem Hradec Králové od 18:00.
Základní část tvoří 52 kol a skončí v pátek 5. března 2027. Hlavními hracími dny jsou pátek a neděle, vložená kola bývají v úterý, k tomu se přidávají televizní předehrávky.
Oproti minulé sezoně je rozpis volnější. Neguje ho olympijská pauza, která loni soutěž zastavila skoro na měsíc. Letos přijdou tři reprezentační přestávky, v listopadu, v prosinci a v únoru, pokaždé na týden.
Kompletní termíny play off extraligy 2027
|
Fáze
|
Termín
|
Systém
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Základní část
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15. 9. 2026 – 5. 3. 2027
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52 kol
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Předkolo play off
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8. 3. – 14. 3. 2027
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na 3 vítězné zápasy
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Čtvrtfinále
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17. 3. – 30. 3. 2027
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na 4 vítězné zápasy
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Semifinále
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2. 4. – 15. 4. 2027
|
na 4 vítězné zápasy
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Finále
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18. 4. – 30. 4. 2027
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na 4 vítězné zápasy
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Baráž o extraligu
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17. 4. – 29. 4. 2027
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na 4 vítězné zápasy
Do play off jde dvanáct týmů. První čtyřka po základní části postupuje rovnou do čtvrtfinále, celky na pátém až dvanáctém místě se utkají v předkole. Třináctému týmu sezona po základní části končí, poslední čtrnáctý hájí extraligovou příslušnost v baráži proti vítězi play off Maxa ligy.
Novinkou je návrat k tomu, že obě semifinálové série nezačnou ve stejný den. Loni si na souběžný start fanoušci hodně stěžovali a vedení soutěže to tehdy hájilo napěchovaným olympijským kalendářem.
Herní systém a bodování
Každý tým odehraje se všemi soupeři čtyři zápasy, dvakrát doma a dvakrát venku. Za výhru v základní hrací době jsou tři body, za vítězství v prodloužení nebo po nájezdech dva a poražený bere jeden.
Pokud po šedesáti minutách platí remíza, následuje pětiminutové prodloužení ve třech hráčích v poli. Když branka nepadne, rozhodují samostatné nájezdy.
Favorité extraligy 2026/27 a hlavní posily
Roli hlavního favorita mají Pardubice, které loni ovládly základní část i play off, kde ve finále zdolaly Třinec 4:2 na zápasy a ukončily čtrnáctileté čekání gólem Romana Červenky v prodloužení. Přes léto navíc přivedly Tomáše Noska, Davida Tomáška a Matěje Stránského, čímž vytvořily nejdražší útočnou skládanku soutěže. Věkový průměr kolem jednatřiceti let je zároveň nejvyšší v lize.
Trenér Filip Pešán to komentoval po svém. „Je lepší hrát poker s dobrými kartami než se špatnými. Člověk nenadává, že má kvalitní kádr," uvedl pro web Hokej.cz. Zároveň připustil, že obhajoba bude těžší než samotný zisk titulu, protože soupeři posílili také.
Sparta jde do sezony s novým trenérem Patrikem Augustou, s návratem Matěje Blümela ze zámoří a s čekáním na titul, které trvá od roku 2007. Kapitán Filip Chlapík roli favorita soupeři upírat nezkouší, ale hodnotu takové nálepky zná z vlastní zkušenosti. „Byli jsme největší favorité a absolutně nic to neznamená," poznamenal pro Sport.cz.
Do popředí patří i Kometa Brno, mistr z roku 2025, a Třinec, poražený finalista. Kladno vsadilo na návrat Michala Kempného, Litvínov na Davida Kämpfa.
Novinky v pravidlech a oslavy 90 let
Soutěž letos slaví devadesát let ligového hokeje v Česku a součástí oslav má být retro kolo naplánované na 3. ledna. Hlavním partnerem se nově stal Red Bull a úspěšné týmy mají mít nárok na prémie.
Změn se dočkají i samotné zápasy. Ubude komerčních přestávek, zavádí se druhé asistence u gólů a rozhodčí mají být vybaveni mikrofony. „Pro hráče se nejvíc změní asi komerční přestávky a druhé asistence. Spousta hráčů to uvítá," řekl k tomu Chlapík.
Kde sledovat extraligu 2026/27 živě v TV a online
Hlavním vysílatelem zůstává placená platforma Oneplay Sport, která slibuje přes 400 přenosů a zápasový servis z nového studia. Předehrávku Karlovy Vary vs. Třinec vysílá právě tato stanice.
Česká televize má nadále jeden přenos týdně. Zachovává pořad Buly hokej živě s jednadvaceti extraligovými přenosy, hlavním vysílacím dnem zůstává neděle se začátky v 15:30 nebo 16:30. Novinkou je páteční večerní pořad Buly od 21:15 s přehledem kola, ohlasy a dvojicí expertů. První extraligový přenos nabídne ČT sport v neděli 20. září, ve středu 16. září tomu předchází speciál Buly Start živě od 12:35.
Vysílací práva České televize platí do konce sezony 2027/28. Rozsah přenosů se během ročníku upravuje podle atraktivity zápasů, proto doporučujeme před konkrétním kolem zkontrolovat aktuální program.