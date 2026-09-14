Menšík nepije, tak mu přítelkyně zabavila šampaňské z New Yorku. Argentinská kráska ukázala i zbytek úlovků

Jakub Menšík letos v New Yorku nejen hrál, ale také vyhrál. S Karolínou Muchovou zvedl nad hlavu trofej za mixed doubles na US Open 2026 a ve dvouhře se dostal do třetího kola. Jenže zákulisní příběh jeho newyorského pobytu napsal někdo jiný, jeho partnerka Josefina Catinová. Na Instagramu ukázala úlovky z turnajového týdne a jedním odlehčeným komentářem o šampaňském a Menšíkově abstinenci rozpoutala vlnu pobavených reakcí.
Šampaňské pro toho, kdo nepije
Podle příspěvku, který převzal iSport, Josefina vybalila čtyři dárky: láhev šampaňského, fén Dyson, chytrý prsten Oura a parfém. U šampaňského přišla pointa: „On nepije, takže tohle je moje.“ Žádná hádka, žádné drama. Spíš partnerské pošťouchnutí, které funguje právě proto, že za ním stojí reálný fakt: Menšík alkohol skutečně odmítá. Důvod veřejně nikdy nevysvětlil; jestli jde o sportovní disciplínu, osobní přesvědčení, nebo obojí, zůstává jeho věcí. Josefina z toho každopádně vytěžila lahev pro sebe.
Oficiálním šampaňským US Open je Moët & Chandon. Zda právě tahle značka skončila v rukou Josefiny, z dostupných záběrů potvrdit nelze, ale turnajový původ lahve je víc než pravděpodobný.
Prsten z hráčského dárkového salonu
Nejzajímavější položkou na seznamu je Oura Ring. Není to náhoda; americká tenisová asociace USTA oznámila partnerství s Oura 30. dubna 2026 a chytré prsteny měly být k dispozici hráčům hlavní soutěže v takzvaném dárkovém salonu pro hráče. Menšík jako účastník singlu i mixu měl k salonu přístup. Prsten tak s vysokou pravděpodobností nebyl osobní nákup, ale turnajový dar.
Koho Oura zaujala: Česko patří mezi oficiálně podporované země a autorizovaným prodejcem je Alza. Aktuální model Oura Ring 4 tam startuje na 9 190 Kč ve variantě Silver nebo Stealth, zlatá verze vyjde na 10 490 Kč. Oficiální e-shop Oura nabízí totéž od 349 dolarů, tedy zhruba 8 400 Kč, ale bez české DPH a poštovného.
U fénu Dyson se obdobná oficiální vazba na turnaj dohledat nepodařilo. Může jít o sponzorský dar z jiného zdroje, stejně jako o prostý nákup v newyorských obchodech.
Vztah psaný tenisovým kalendářem
Catinová není na Menšíkově boku nováčkem. Český tenista ji veřejně představil v dubnu 2025, kdy Josefina přiletěla na Velikonoce do Prostějova. Od té doby se dvojice objevuje spolu s pravidelností grandslamu: hot dog a polibky na baseballu v Torontu, podzimní procházky Prahou, zimní dovolená ve Svatém Mořici místo Malediv, Josefina v hráčském boxu na Roland Garros.
Její instagramový účet @josefinacatino je mix cestovatelských záběrů, turnajového zákulisí a partnerských momentů. Newyorský příspěvek o dárcích do tohoto vzorce přesně zapadá; není to výjimečná exhibice, ale další díl série, ve které argentinská brunetka dokumentuje život po boku profesionálního sportovce. Život, který se z velké části odehrává v hotelových pokojích, letištních halách a šatnách mezi zápasy.
Trofej, která se do kufru vejde hůř než šampaňské
Menšíkův newyorský příběh má ovšem i sportovní kapitolu, která si zaslouží víc než poznámku pod čarou. Ve dvouhře ho ve třetím kole zastavil domácí Learner Tien, ale v mixu po boku Muchové ovládl celý turnaj. Pro jednadvacetiletého Čecha první grandslamový titul (byť ve čtyřhře) a pro českou kombinaci potvrzení, že spolu na kurtu fungují výborně.
Josefina si z New Yorku odvezla šampaňské, prsten a fén. Menšík trofej. A větu své přítelkyně, která bude na internetu žít déle než kterýkoli z těch dárků.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář