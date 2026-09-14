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Menšík nepije, tak mu přítelkyně zabavila šampaňské z New Yorku. Argentinská kráska ukázala i zbytek úlovků

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Argentinská přítelkyně českého tenisty si z US Open odvezla šampaňské, fén Dyson, chytrý prsten i parfém, a jednou větou rozpoutala bavící se internet.
Menšík nepije, tak mu přítelkyně zabavila šampaňské z New Yorku. Argentinská kráska ukázala i zbytek úlovků

Menšík nepije, tak mu přítelkyně zabavila šampaňské z New Yorku. Argentinská kráska ukázala i zbytek úlovků

Zdroj: Roland Garros / Phillipe Montigny / FFT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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