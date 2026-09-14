Plíseň na rajčatech se po dešti šíří ze dne na den. Jedna častá chyba zahrádkářů jí přitom otevře cestu i ke zdravým plodům

Za tři až šest dnů se na spodní straně listů objeví první nenápadné olivově šedé skvrny s vodnatým okrajem. A pak to jde rychle: každá aktivní léze vyprodukuje během necelých pěti dnů tisíce dalších spor, které vítr a déšť roznesou po celém záhonu. Při chladnějším vlhkém počasí, teplotách kolem 15 až 25 °C a vlhkosti nad devadesát procent, může celý porost rajčat zkolabovat během sedmi až deseti dnů. Okno pro zásah je tak překvapivě úzké.
Deset hodin, které rozhodnou o úrodě rajčat
Představte si teplý červencový podvečer po bouřce. Listy rajčat jsou mokré, vzduch nasycený vlhkostí. Právě v takové chvíli spory plísně bramborové (protože přesně o ni jde, stejný patogen, který v 19. století způsobil irský hladomor) nacházejí ideální podmínky k vyklíčení. Podle
UC Statewide IPM Program potřebují k úspěšné infekci přibližně deset hodin nepřerušeného vodního filmu na povrchu listu. Deset hodin. Jedna vlhká noc po odpolední přeháňce bohatě postačí.
Viditelné příznaky se ukážou až za tři až šest dnů: tmavé, vodnaté skvrny na listech, bělavý plísňový povlak na jejich spodní straně za vlhkého rána. Jenže v tu chvíli už patogen pracuje pod povrchem několik dní. A každá viditelná léze se mezitím proměnila v továrnu na spory, které dešťový rozstřik a proudění vzduchu roznášejí na sousední rostliny, na tyčky, na plody.
Jedna zahrádkářská chyba, která plísni otevírá dveře dokořán
Největší škodu po dešti často nezpůsobí samotná srážka. Způsobí ji to, co pěstitel udělá potom. Konkrétně: vezme hadici a zalije rajčata shora. Nebo je pokropí večer, kdy se listy do rána nestihnou osušit. Případně vleze do mokrého porostu sbírat plody a rukama roznese spory z rostliny na rostlinu.
Biologická logika je prostá: patogen potřebuje vodní film na pletivu. Každé kropení listů, každé večerní zavlažování přes olistění a každý průchod vlhkým záhonem ten film obnovuje nebo prodlužuje. Spory přitom na plody dopadají shora, a proto symptomy na rajčatech typicky začínají na „ramenech“, v horní části plodu kolem stopky. Objeví se tam pevné, tmavě hnědé až olivové skvrny, zpočátku mírně vpadlé. Ve vlhku se na nich může ukázat bělavý povlak.
Řešení zní jednoduše, ale vyžaduje změnu návyku: zalévat výhradně ke kořenům, nejlépe kapkovou závlahou nebo hadicí položenou na zem. Zálivku přesunout do ranních hodin, aby se případně postříkané listy stihly přes den osušit. Porost vyvázat, prosvětlit, zajistit proudění vzduchu mezi rostlinami. A do mokrého záhonu prostě nelézt.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Krizový postup: co dělat v hodině, kdy spatříte první skvrnu
Napadenou tkáň už žádný postřik nevyléčí. Fungicidy fungují preventivně, chrání zdravé pletivo, ale zničenou část rostliny nezregenerují. Proto první zásah musí mířit jinam: k ochraně dosud nepoškozených plodů a sousedních keřů.
Pořadí kroků, které podle
University of Maryland Extension dává smysl: Zastavit kropení a do mokrého porostu dál nevstupovat. Izolovat podezřelou rostlinu, nepracovat střídavě s nemocnou a zdravou. V suché části dne odstranit napadené listy a stonky; při silnějším zasažení vytrhnout celou rostlinu i s kořeny. Vše zabalit do pytle, uzavřít a vyhodit do komunálního odpadu. Nikdy nekompostovat, živé pletivo s plísní v kompostu přežívá. Dezinfikovat nůžky, opory, ruce před kontaktem se zbytkem záhonu. Sklidit nepoškozené plody zvlášť, uložit odděleně a denně kontrolovat. Na zdravý porost případně aplikovat registrovaný přípravek, ale výhradně podle etikety a až po ověření v registru ÚKZÚZ, zda je pro rajče a plíseň bramborovou v ČR skutečně povolen.
Zdravě vypadající plody z napadených rostlin jsou podle wisconsinské univerzitní poradny bezpečné k jídlu i zpracování. Jakmile ale plod nese jakýkoli viditelný příznak, tmavou skvrnu, vpadlá ramena, povlak, do úst ani do zavařovačky nepatří.
Skleník chrání, ale negarantuje nic, a pozor na záměnu
Fóliovník nebo skleník odstraňuje přímý kontakt s deštěm, což je zásadní výhoda. Ovšem při nedostatečném větrání, ranní kondenzaci na fólii a vysoké vnitřní vlhkosti může patogen prosperovat i pod střechou. Klíčem zůstává totéž pravidlo: suchý list.
Ve skleníku se navíc plíseň rajčete snadno zamění s listovou plísní. Ta vytváří na spodní straně listů podobný povlak, ale na rozdíl od Phytophthora nezpůsobuje rozsáhlé léze na stoncích ani masivní hnilobu plodů. Pokud skvrny zůstávají jen na listech a plody vypadají zdravě, může jít právě o listovou plíseň, méně destruktivní, ale stejně vyžadující pozornost.
Kdo plánuje příští sezónu, může riziko snížit volbou odolnějších odrůd. Hybridy nesoucí kombinaci genů Ph2 a Ph3, například Iron Lady, Mountain Merit či Defiant PHR, vykazují výrazně lepší odolnost. Žádná odrůda ovšem nezaručuje úplnou imunitu, zvláště při silném infekčním tlaku a mokrém porostu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Tereza Říha