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Plíseň na rajčatech se po dešti šíří ze dne na den. Jedna častá chyba zahrádkářů jí přitom otevře cestu i ke zdravým plodům

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Stačí deset hodin nepřetržité vlhkosti na listu a spory Phytophthora infestans se zakousnou do pletiva.
Plíseň na rajčatech se po dešti šíří ze dne na den. Jedna častá chyba zahrádkářů jí přitom otevře cestu i ke zdravým plodům

Plíseň na rajčatech se po dešti šíří ze dne na den. Jedna častá chyba zahrádkářů jí přitom otevře cestu i ke zdravým plodům

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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