Dáváte banány k jablkům? Ovoce pak může rychleji zhnědnout a změknout

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Dáváte banány k jablkům? Ovoce pak může rychleji zhnědnout a změknoutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Banány a jablka v jedné míse mohou dozrávat rychleji. Vysvětlujeme proč a jak ovoce doma uložit, aby déle vydrželo.
Jablka a banány uložené společně v míse.
Zdroj: Dj Galaxy/Wikimedia Public domain
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ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....Všechny články tohoto autora →
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