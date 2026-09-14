BeBe stříška s tvarohem a malinami: Jednoduchý nepečený dezert z pár surovin, který potěší chutí i vzhledem

Klasickou střechu z BeBe sušenek zná asi skoro každý. Tahle letní verze s tvarohem a malinami je ale o kousek svěžejší a stojí za vyzkoušení. Jde o nepečený dezert, který nezabere moc práce, krém je jemný, příprava jednoduchá a maliny uprostřed mu dají příjemně nakyslou chuť. Když navíc prostřídáte světlé a tmavé BeBe sušenky, po rozkrojení vznikne pěkný vzor. Po pár hodinách v lednici sušenky změknou přesně tak, jak mají.
Nejvíc záleží na
krému. Měl by být lehký a nadýchaný, ale zase ne řídký, jinak se bude střecha špatně skládat. Potom už je potřeba hlavně počkat, až dezert v chladu zpevní. Minimum je podle mě 5 hodin, ještě lepší je ale udělat ho večer a krájet až druhý den. Sušenky do sebe natáhnou vlhkost, krém se s nimi propojí a řez je pak podstatně čistší.
Můj tip: Pokud použijete zmrazené , nenechávejte je úplně rozmrznout. Stačí krátce povolit a pak je jemně osušit papírovou utěrkou. Jakmile pustí moc vody, krém povolí a při skládání to člověku zbytečně ujíždí pod rukama. maliny Recept na nepečenou BeBe střechu s tvarohem a malinami
Doba přípravy: 25 minut Chlazení: 5 hodin Počet porcí: 8 až 10 kousků Ingredience k přípravě 1 balení světlých BeBe sušenek 1 balení tmavých BeBe sušenek 500 g tvarohu 180 ml smetany ke šlehání 33 % 50 g másla 2 balení vanilinového cukru 1 lžíce moučkového cukru 150 až 200 g zmrazených malin 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry
Čokoládová polevu: 100 g varové čokolády 1 lžíce oleje 30 g másla Postup přípravy tvarohové BeBe střechy s malinami
1. Nejdřív vyndejte
máslo z lednice a nechte ho povolit. Změklé máslo potom vyšlehejte s vanilinovým cukrem, až bude směs světlá a hladká.
2. Do máslového základu přidejte
tvaroh, moučkový cukr a citronovou kůru. Promíchejte do jemného krému. Nemusí to být laboratorně dokonalé, ale viditelné hrudky tvarohu by tam zůstat neměly.
3. V jiné míse vyšlehejte
smetanu ke šlehání 33 % s 1 lžící cukru dotuha. Stačí pevná a hladká šlehačka. Když ji přeženete, krém pak nebude tak příjemný.
4. Vyšlehanou
smetanu opatrně zapracujte do tvarohového krému. Nejlépe stěrkou, pomalu a bez prudkého míchání, aby krém zůstal aspoň trochu vzdušný.
5. Na pracovní plochu si rozložte kus
alobalu nebo potravinové fólie. Na něj naskládejte řadu světlých BeBe sušenek. Obvykle se dělá obdélník ze tří sušenek vedle sebe a několika řad za sebou, podle velikosti balení. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Na alobal rozložíme světlé sušenky.
6. První vrstvu potřete částí
tvarohového krému. Na ni dejte vrstvu tmavých BeBe sušenek a znovu rozetřete krém. Střídání světlých a tmavých sušenek pak udělá po nakrojení hezký řez. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Na tmavé sušenky opět přidáme vrstvu tvarohového krému.
7. Doprostřed podélně rozložte
maliny. Větší kousky můžete lehce vmáčknout do krému, ale opatrně, aby z nich zbytečně nevytekla šťáva. Teď přijde skládání střechy
8. Pomocí
alobalu zvedněte obě delší strany směrem k sobě a nahoře je spojte tak, aby vznikl trojúhelník. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Doprostřed dáme maliny a kraje pomocí alobalu zvedneme a zmáčkneme k sobě.
9. Dezert pevně zabalte a dejte do lednice. Chladit by se měl alespoň
5 hodin, klidně ale zůstane v chladu přes noc. Během odležení sušenky změknou a celá střecha se zpevní. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Střechu dáme v alobalu chladit do lednice.
10. Na polevu rozpusťte ve vodní lázni
varovou čokoládu. Přidejte olej a 30 g másla a míchejte, dokud nebude poleva hladká a lesklá.
11. Vychlazenou
BeBe střechu opatrně rozbalte, přesuňte na tác a přelijte čokoládovou polevou. Pak ji vraťte ještě na chvíli do lednice, aby čokoláda zatuhla. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Vychlazenou střechu polijeme čokoládovou polevou a znovu zchladíme.
12. Podávejte dobře vychlazené. Nejlépe se krájí ostrým nožem, ideálně na šikmé řezy. V lednici vydrží asi
2 dny, jen ji raději přikryjte, aby neosychala a nenasála okolní vůně. Rady a tipy hospodyňky k letní BeBe střeše Jestli chcete méně sladkou verzi, uberte trochu vanilinového cukru. Kyselkavé maliny pak v krému víc vystoupí. Když krém působí moc měkce, dejte ho před vrstvením na 10 až 15 minut do lednice. Někdy tahle krátká pauza udělá dost.
Střechu krájejte nožem namočeným v horké vodě. Po každém řezu ho otřete dosucha, řezy pak budou čistší.Pokud chcete mít střechu po nakrojení opravdu úhlednou, nechte ji po polití čokoládou ještě alespoň
30 minut zatuhnout. Poleva se nebude mazat a jednotlivé kousky budou vypadat lépe.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Dobré recepty od Agi