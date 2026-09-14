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BeBe stříška s tvarohem a malinami: Jednoduchý nepečený dezert z pár surovin, který potěší chutí i vzhledem

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Když je venku teplo a troubu se mi vážně zapínat nechce, přichází u nás na řadu právě BeBe střecha s tvarohem a malinami. Je to nepečený dezert, který mám ráda pro jeho snadnou přípravu, jemný tvarohový krém a osvěžující maliny uprostřed. Díky střídání světlých a tmavých BeBe sušenek vypadá po rozkrojení hezky a po pár hodinách v lednici krásně změkne.
Obrázek k receptu na Bebe stříšku s tvarohem a malinami: Jednoduchý nepečený dezert z pár surovin, který potěší chutí i efektním vzhledem

Obrázek k receptu na Bebe stříšku s tvarohem a malinami: Jednoduchý nepečený dezert z pár surovin, který potěší chutí i efektním vzhledem

Zdroj: Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Recept na Bebe stříšku s tvarohem a malinami: Jednoduchý nepečený dezert z pár surovin, který potěší chutí i efektním vzhledem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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