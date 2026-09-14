Cibule se sklízí 70 až 80 dní po výsadě, ale většina zahrádkářů čeká příliš dlouho. Pak se diví, proč jim v komoře hnije

Cesta od výsadby cibule k její plné zralosti nebývá vždy úplně jednoduchá a totéž platí i pro její sklizeň. Vědět, kdy a jak sklízet cibuli, je dovednost, která se právě nyní ukazuje jako absolutně neocenitelná. A přitom je to opravdu snadné – správný termín můžete s trochou pomoci určit podle data výsadby.
Načasování je velmi důležité
Stejně jako v každém jiném zemědělském oboru hraje i při sklizni cibule klíčovou roli načasování. Cibule je obvykle připravena ke sklizni
70 až 80 dní po zasazení do volné půdy. To znamená od druhé poloviny července do začátku srpna, s určitými odchylkami v závislosti na odrůdě cibule a převládajících povětrnostních podmínkách. Jak poznat, že je cibule zralá
Plně zralá cibule vykazuje několik poznávacích znamení, která by zahradníka měly přimět k včasné sklizni. Stačí sledovat tyto znaky:
Krček zralé cibule se zbarví do jemného žlutého odstínu, zatímco kdysi svěže zelené listy začnou postupně klesat k zemi a získají zlatavý nádech. Vnější slupka, známá jako „papírová“, vysychá a křupe a lze ji z cibule bez námahy odrolit.
Ovšem je-li už dávno po termínu a nať cibule je stále ještě zelená, měli byste začít jednat. Můžete ji například ještě
zkusit na poslední chvíli vyživit popelem a dolomitovou moučkou. Zdroj fotografie: Pixabay Šetrná sklizeň je důležitá
V okamžiku, kdy je cibule připravena ke sklizni, hraje zásadní roli způsob, jakým se vyjme ze země – snadno ji totiž můžete poškodit a poté ji už neuskladníte. Proces sklizně začněte tím, že rostlinám cibule přibližně 14 dní před předpokládaným termínem sklizně odepřete vodu. Cibule tak postupně ztrácejí vlhkost, což přispívá k jejich lepšímu skladovacímu potenciálu.
Pro samotnou sklizeň zvolte suchý a bezmračný den a použijte vidle nebo zahradní rýč, abyste vzácné cibule opatrně vykopali. Při tomto kroku dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození cibulí nebo přetržení jemných kořenů. Cílem je třeba vyjmout cibuli z půdy s minimálním narušením.
Co se sklizenou cibulí
Když se čerstvě sklizená cibule vynoří ze země, odolejte pokušení spěchat. Přebytečnou zeminu jemně očistěte a vyhněte se
hrubému zacházení, které by mohlo cibule ohrozit. Cibule položte v jedné vrstvě na suchý povrch a nechte je celý den vyhřívat na slunci a vzduchu. Pravidelné otáčení jim pak zajistí rovnoměrné sušení a harmonický přechod do další fáze. Samozřejmě pokud začne pršet, bude ji muset ze záhonů odnést okamžitě. Snažte se proto sklizeň načasovat si ohledem na počasí.
Po této úvodní fázi sušení cibuli sesbírejte a přemístěte ji na dobře větrané místo, například na krytou verandu nebo do vzdušného skladu. Zde bude
cibule odpočívat a zrát po dobu 7 až 10 dnů, přičemž v jejích útrobách bude pokračovat proces snižování vlhkosti a zvyšování koncentrace chuti. Nakonec ji svažte do copů nebo uložte v dobře větraných bednách. Vydrží tak opravdu dlouho.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři