Fanoušci provokovali Nevese jménem jeho mrtvého přítele. Ronaldo se za spoluhráče ostře postavil před kamerou

Z tribuny domácích se opakovaně ozývá skandování „Jota, Jota, Jota“, mířené na záložníka Al-Hilalu Rúbena Nevese. Diogo Jota, jeho blízký přítel a bývalý spoluhráč z Wolverhamptonu i portugalské reprezentace, zahynul v červenci 2025 při autonehodě ve Španělsku. Fanoušci si vybrali nejcitlivější místo, které znali. A z lokálního výstřelku se během hodin stala reputační zkouška celé saúdské soutěže.
Co se na stadionu stalo
Klip, který celou kauzu odstartoval, zveřejnil na síti X uživatel Aziz Al-Dahmáší. Na záběru je slyšet, jak skupina domácích fanoušků rytmicky skanduje Jotovo jméno směrem k Nevesovi. Reakce portugalského záložníka je okamžitá: ukazuje k nebi, otáčí se k tribuně a podle popisu webu Goal říká „Bůh vás vidí“. Následuje sarkastický potlesk směrem k fanouškům.
Neves odehrál 75 minut zápasu 7. kola Roshn Saudi League. Po závěrečném hvizdu v mixzóně řekl větu, která se šířila možná ještě rychleji než samotné video: „Jen doufám, že po tom, co udělali, nepůjdou později na modlitbu.“
Proč právě Jota
Diogo Jota, osmadvacetiletý útočník Liverpoolu a portugorský reprezentant, zemřel 3. července 2025 při dopravní nehodě ve Španělsku společně se svým bratrem Andrém Silvou. Zprávu tehdy potvrdil přímo Liverpool FC.
Neves a Jota spolu prošli akademií Wolverhamptonu, hráli vedle sebe v reprezentaci. Neves byl jedním z nosičů rakve na pohřbu. V srpnu 2025 převzal v národním týmu Jotovo číslo 21, gesto, které BBC popsala jako veřejné přihlášení se k přátelství, jež přesahovalo hřiště. Právě ta veřejně známá blízkost z Nevese udělala snadno čitelný terč. Cynicky jednoduchý.
Ronaldova výzva a řetězová reakce
Cristiano Ronaldo nebyl na stadionu v Burajdě. Nehrál ten zápas. Přesto se stal ústřední postavou následujících hodin. Nejviditelnější tvář Saudi Pro League zveřejnila na sociálních sítích příspěvek, jehož tón překročil obvyklé „odsuzujeme“:
Liga musí zasáhnout. Tohle už není fotbal. Musí existovat hranice. Lidé, kteří se tak chovají, by už nikdy neměli dostat vstup na stadion.
Ronaldo nevolal po obecném odsouzení, požadoval doživotní zákazy. Tím incident vytáhl z roviny nevkusného chorálu do roviny institucionální odpovědnosti. Jako spoluhráč Nevese i zesnulého Joty z portugalské reprezentace měl osobní důvod reagovat ostře. Jako největší jméno soutěže měl sílu donutit všechny tři úrovně (klub, soupeře i svaz) k oficiálnímu vyjádření během necelých čtyřiadvaceti hodin.
A přesně to se stalo.
Tři prohlášení za jeden den
Al-Hilal podal 13. září oficiální stížnost na saúdský fotbalový svaz (SAFF). V prohlášení klub označil skandování za útok na hráče a jejich rodiny.
Al-Taawoun reagoval vlastním stanoviskem téhož dne. Chorály odmítl, označil je za individuální chování, které nelze přičítat celé fanouškovské základně, a přislíbil spolupráci s příslušnými orgány.
Třetí a nejdůležitější reakce přišla od SAFF a Saudi Pro League společně: svaz odsoudil zneužití osobní tragédie, potvrdil, že relevantní komise závadné chování identifikovaly, a oznámil, že výsledek disciplinárního procesu zveřejní po jeho dokončení.
K 14. září nebyly veřejně oznámeny žádné konkrétní individuální tresty, ani jména pachatelů, ani zákazy vstupu na stadion.
Víc než saúdský problém
Provokace přes smrt blízkého člověka není výstřelek jedné ligy. V květnu 2022 odsoudil francouzský Nice vlastní fanoušky za chorál zesměšňující zesnulého Emiliana Salu. BBC dlouhodobě mapuje fenomén takzvaných „pokřiků o tragédiích“, skandování navázaného na úmrtí a historické tragédie, a opakovaně upozorňuje, že stávající sankční nástroje v evropském fotbale zaostávají za závažností problému.
Co odlišuje případ z Burajdy, je rychlost eskalace. Jinde se podobné incidenty řeší týdny, někdy měsíce. Tady stačilo virální video, jeden příspěvek největší hvězdy soutěže a tři oficiální prohlášení, vše v rozmezí čtyřiadvaceti hodin. Ronaldo nepřidal jen morální odsudek. Přidal maximalistický požadavek, který celou soutěž postavil před otázku: dokáže Saudi Pro League trestat stejně rychle, jako dokáže reagovat na sociálních sítích?
Al-Hilal vyhrál 6:0. Šest gólů, které nikdo nepočítal. Počítala se jedna tribuna.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle