Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Ke klavíru ještě tanec! Dobře zvolené kroužky kombinují pohyb i jemnou motoriku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Téměř každý školák starší 10 let má drobné vady držení těla. U zdravě posílených jedinců v pubertě zmizí. Se ztrátou pohybu a nárůstem sedavých koníčků však potíže sílí. Limitující bolesti hlavy, šlach nebo kloubů znají tři ze čtyř teenagerů.
děti

děti

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Plné zdraví
Lněné semínko pro střeva, kůži i lesklou srst
Lněné semínko pro střeva, kůži i lesklou srst
Artróza u psů a koček: Jak poznat první příznaky
Artróza u psů a koček: Jak poznat první příznaky

Artróza neboli degenerativní onemocnění kloubů je postupný proces, při kterém dochází k opotřebení a úbytku...

Kurkuma a černý pepř: Síla protizánětlivého zázraku
Kurkuma a černý pepř: Síla protizánětlivého zázraku

Kurkuma neboli indický šafrán je jasně žlutý kořen, který po staletí tvoří základ tradiční ajurvédské...

Semínka ostropestřce pro psy a kočky
Semínka ostropestřce pro psy a kočky

Játra psů a koček plní zcela zásadní úlohu – filtrují krev, odbourávají toxické látky a metabolizují stravu...

Myslíte si, že je vaše dítě nešikovné? Může to souviset s dyslexií. Pomáhá všestranný pohyb
Myslíte si, že je vaše dítě nešikovné? Může to souviset s dyslexií. Pomáhá všestranný pohyb

Nechytí míč. Pořád o něco zakopává. V tělocviku bývá vždycky poslední… Vidíte v tom svého potomka? Pak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

Všechny články tohoto autora →
Plné zdraví
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.