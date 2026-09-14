Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Potravinoví moli ve spíži: hloubkový úklid, horký vzduch a domácí ochrana bez chemie

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Potravinoví moli ve spíži: hloubkový úklid, horký vzduch a domácí ochrana bez chemie. Když vám kolem hlavy krouží potravinoví moli, berte to jako poplach. Vajíčka i larvy se schovávají v mouce, rýži, ořeších, koření, sladkostech i sušených houbách. Jediný zapomenutý sáček stačí, aby se kuchyň znovu zamořila. Proto začněte nemilosrdnou čistkou a držte se osvědčeného pořadí.
Moli

Moli

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Naše zahrada
Houby konečně vytáhnou Čechy do lesů. Pět nástrah, na které si dát v lese pozor
Houby konečně vytáhnou Čechy do lesů. Pět nástrah, na které si dát v lese pozor
Dýně před sklizní: Proč je stopka důležitější než barva
Dýně před sklizní: Proč je stopka důležitější než barva

Když se dýně začne vybarvovat, automaticky zbystříte a přemýšlíte, zda už nastal správný čas ke sklizni?...

Nevyklíčí. Trik našeho dědy na dokonalé skladování brambor
Nevyklíčí. Trik našeho dědy na dokonalé skladování brambor

Brambory se řadí mezi velmi oblíbené plodiny, které si najdou své místo takřka na každé zahradě. Mimo jiné...

Příští sezónu už okurky nezhořknou. Důležitá je správná teplota a zalévání
Příští sezónu už okurky nezhořknou. Důležitá je správná teplota a zalévání

Těšili jste se na vlastí úrodu okurek, ale všechny vám zhořkly? Bohužel i to se může stát a často to není...

Proč staré dřevo patří do kompostu? Zahradní trik, který rozhodně využijete
Proč staré dřevo patří do kompostu? Zahradní trik, který rozhodně využijete

Možná, že dřevo běžně přidáváte do svého kompostu (nejlépe v co nejmenších kouscích, aby se rychleji...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.