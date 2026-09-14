Čtyři sparťané v nejlepší jedenáctce kola, ale krále si zahrálo jiné město. Mašek sestřelil Boleslav šesti ranami

Právě Lukáš Mašek se podle hodnocení kola stal jeho nejlepším hráčem. Ne proto, že by nasázel hattrick. Stačil jeden gól, šest střeleckých pokusů a celkový ofenzivní otisk, který datové modely vyhodnotily jako nejsilnější individuální výkon víkendu. V lize, kde se o pozornost tradičně přetahují pražské kluby, tentokrát kraloval Liberec.
Gól z Floderovy chyby: jak padl zlomový moment zápasu
Když Mašek v 55. minutě zvyšoval na 2:0, nebyl to žádný gólový klenot. Brankář Mladé Boleslavi Floder neudržel míč a liberecký útočník pohotově dorazil. Jenže právě takové góly oddělují hráče, kteří jsou ve správný čas na správném místě, od těch, kteří čekají na ideální příležitost.
Mašek nečekal. Podle oficiálního reportu FC Slovan Liberec šlo o klíčový moment zápasu. Boleslav do té chvíle ještě držela naději na vyrovnání, po druhém inkasovaném gólu se ale rozpadla. Stránského trefa o jedenáct minut později už byla jen tečkou za jednoznačným večerem.
Žádný osamělý výkřik: Liberec plní datové jedenáctky opakovaně
Kdo sleduje Chance Ligu jen přes výsledky velkých klubů, mohl liberecký vzestup přehlédnout. Data ale ukazují jasný trend. Už v 5. kole se Mašek dostal do jedenáctky kola na Livesportu jako střídající hráč, který rozhodl o výhře 1:0 nad Zlínem. O kolo později měl Slovan v ideální sestavě rovnou čtyři zástupce.
Tři kola, opakované zastoupení v datových jedenáctkách, posun do čela tabulky. To není náhoda ani šťastná série, to je systém, který funguje.
Šířka týmu versus individuální vrchol
V diskusích o nejlepších jedenáctkách kola se často zaměňují dvě věci. Když má jeden klub více hráčů v sestavě kola, vypovídá to o šíři týmového výkonu, celý tým hrál nadprůměrně. Když ale jeden konkrétní hráč získá nejvyšší hodnocení, jde o něco jiného: o individuální moment, který víkend definoval.
Mašek v 8. kole ztělesnil právě ten druhý případ. Liberec jako celek odehrál dominantní zápas, ale jeho útočník vyčníval i nad spoluhráči. Podle ratingového hodnocení dosáhl skóre 8,7, o desetinu víc než nejlépe hodnocený sparťan Roman Macek s 8,6. Numericky jde o nuance. Symbolicky ale právě ta desetina rozhodla o tom, kdo si z kola odnesl korunu.
Co říkají pokročilé metriky
Zajímavý je i pohled přes metriku očekávaných asistencí (xA), která měří kvalitu klíčových přihrávek. Macek v tomto kole nasbíral hodnotu 0,44 xA, jeho pasy měly reálný potenciál vést ke gólu, ale spoluhráči šance neproměnili. Pro srovnání: v předchozích kolech dosahovali nejlepší hráči ligy hodnot kolem 0,40 až 0,55 xA, takže Mackovo číslo rozhodně není podprůměrné.
Jenže xA je o potenciálu. Mašek dodal výsledek. A v ligové tabulce se nepočítají pravděpodobnosti, ale góly.
Liberec po osmém kole vede Chance Ligu. Mašek má formu, která přesahuje jeden povedený víkend. A pokud Slovan udrží tempo z posledních tří kol, pražské kluby budou muset odpovídat na otázku, kterou si zatím nekladly: co když letos nejede vlak z Letné, ale z Liberce?
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner