Přelité muškáty skomírají a lidé je přesazují. Stačí přitom položit květináč na starý novinový papír a kořeny se vzpamatují

Pak přišly lokální přívalové deště s úhrny přes 100 milimetrů a truhlíky na balkonech se proměnily v miniaturní rybníčky. Výsledek? Muškáty, které vypadají, jako by žíznily, přestože substrát čvachtá vodou. Kdo v takové chvíli sáhne po přesazení, riskuje, že oslabeným kořenům přidá další ránu. Existuje šetrnější cesta: stoh obyčejných novin pod dnem květináče, který přebytečnou vlhkost vytáhne ven během několika hodin.
Proč přelitá pelargonie vadne stejně jako vyschlá
Zní to paradoxně, ale mokrý substrát dokáže rostlinu zničit stejně spolehlivě jako sucho. Voda zaplní drobné vzduchové kapsy mezi zrnky zeminy a kořeny ztratí přístup ke kyslíku. Bez něj přestanou fungovat jako pumpa, nedokážou nasávat vodu ani živiny a přesouvat je do listů. Nadzemní část proto reaguje přesně tak, jak by reagovala při nedostatku zálivky: listy žloutnou, ztrácejí pevnost, padají. U pelargonií se navíc při trvalém přemokření objevuje edém, drobné puchýřky na spodní straně listů, které signalizují, že tkáně přijímají víc vody, než stihnou odpařit.
Rozlišit přelití od sucha přitom zvládne kdokoli. Stačí zabořit prst pět centimetrů hluboko do substrátu a zvednout nádobu. Těžký, nasáklý bal a žloutnoucí listy ukazují na přemokření. Lehký květináč, suchá zemina a šedozelený povadlý vzhled naopak volají po konvičce.
Jak kapilární vzlínavost papíru stahuje vodu z kořenového balu
Princip, na kterém celý trik stojí, popisuje
USGS Water Science School jako kapilární vzlínavost. Voda se v úzkých mezerách mezi celulózovými vlákny pohybuje samovolně díky dvěma silám: adhezi (přilnavost k povrchu vláken) a kohezi (soudržnost vodních molekul). Jakmile se mokrý substrát dotkne suchého papíru skrze drenážní otvor, papír začne fungovat jako knot a přetahuje volnou vodu ze spodní zóny balu ven. Stejný kapilární efekt využívají samozavlažovací nádoby, jenže opačným směrem.
Praktický postup vypadá takto:
Vyjměte květináč z ozdobného obalu nebo misky a vylijte veškerou stojatou vodu. Složte čtyři až šest archů obyčejného novinového papíru a položte je na rovnou plochu. Postavte květináč přímo na papír tak, aby drenážní otvor seděl na savé vrstvě. Jakmile se papír promočí a přestane sát, vyměňte ho za suchý. Další zálivku odložte, dokud horních pět centimetrů substrátu důkladně neproschne.
Nejsilnější účinek přichází v prvních hodinách po přelití. Právě tehdy papír zkracuje dobu, po kterou kořeny sedí v bezkyslíkatém mokru. Podle našeho odhadu, vycházejícího z principů kapilarity a drenáže, stačí obvykle dvě až tři výměny archů během 12 až 24 hodin, než ze dna přestane prosakovat vlhkost.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Keramika, plast, obal bez otvoru: kdy trik zabere a kdy selže
Typ nádoby rozhoduje o úspěchu víc než tloušťka stohu novin. Neglazovaná pálená hlína, v českých domácnostech stále oblíbená, propouští vlhkost i skrze stěny, takže odvodnění běží ze všech stran současně. Plastový truhlík vodu pouští výhradně dnem, ale pokud má funkční otvory, papír svou práci odvede spolehlivě.
Skutečný problém představují ozdobné obaly bez jediného otvoru. Tam se voda hromadí na dně a k papíru se vůbec nedostane. Řešení je prosté: vyndat pěstební nádobu z obalu, odlít přebytečnou vodu a teprve pak postavit květináč na noviny. Podle
Illinois Extension je chybějící drenáž nejčastějším skrytým viníkem opakovaného přemokření pokojových i balkónových rostlin. Kdy noviny nestačí a kořeny potřebují chirurgický zásah
Papírový knot má jasnou hranici účinnosti. Pokud kořeny už ztmavly, změkly a šíří zatuchlý zápach, problém přerostl z přemokření v rozvinutou hnilobu. V takovém stadiu pouhé odvodnění substrátu nezastaví rozklad kořenového systému.
Zde už zbývá jediná cesta:
Opatrně vyklepnout bal z nádoby. Odstranit veškeré tmavé, rozpadavé kořeny čistým nožem nebo nůžkami. Zasadit do čerstvého, propustného substrátu v nádobě jen o trochu větší než zbylý kořenový bal. Po přesazení nezalévat několik dní a nehnojit, dokud se rostlina neadaptuje.
U silně poškozených pelargonií doporučuje Royal Horticultural Society ještě jednu pojistku: odebrat zdravé vrcholové řízky a zakořenit je zvlášť. Mateční rostlina může jít dolů, ale potomci přežijí.
Jak pečovat o zachráněný muškát do konce sezóny
Pelargonie obecně preferují střídmější zálivkový režim. Po úspěšném odvodnění se vyplatí zalévat teprve tehdy, když horní vrstva substrátu na dotek vyschne, a rozhodně nenechávat vodu stát v misce déle než půl hodiny. Světlé, vzdušné stanoviště urychluje odpar a brání opakovanému zamokření. Hnojení po stresu na týden až dva odložte; oslabené kořeny nedokážou živiny zpracovat a přebytek solí jim spíš ublíží.
Dobré signály zotavení: květináč přestane být nepřirozeně těžký, listy znovu získají pevnost, žloutnutí se zastaví a v dalších dnech se objeví nový růst. Pokud se stav do dvou týdnů nezlepší a báze stonků měkne, kořenový systém pravděpodobně utrpěl víc, než co papír dokázal odvrátit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková