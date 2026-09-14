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Přelité muškáty skomírají a lidé je přesazují. Stačí přitom položit květináč na starý novinový papír a kořeny se vzpamatují

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Letošní léto v Česku přineslo kombinaci, která balkonovým pelargoniím mimořádně nesvědčí. Podle ČHMÚ byl rok 2026 do poloviny srpna nejsušší od roku 1961, pěstitelé tedy zalévali víc, než bylo zdrávo.
Přelité muškáty skomírají a lidé je přesazují. Stačí přitom položit květináč na starý novinový papír a kořeny se vzpamatují

Přelité muškáty skomírají a lidé je přesazují. Stačí přitom položit květináč na starý novinový papír a kořeny se vzpamatují

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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