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Kolovratník chtěl řešit češtinu taxikářů. Lidé mu naservírovali Babiše: Nejdřív naučte češtinu premiéra

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Martin Kolovratník se rozhodl otevřít jeden z palčivých problémů současného Česka.
Poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník, ZDROJ: Martin Kolovratník/ se svolením

Poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník, ZDROJ: Martin Kolovratník/ se svolením

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