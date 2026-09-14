Zverev vyhrál US Open a ani nevěděl, že je konec. Poslední Němec tu slavil před 36 lety, byl jím legendární Becker

Newyorský Arthur Ashe Stadium řval, rozhodčí oznamoval výsledek, kamery najížděly na vítěze. Alexander Zverev nic z toho neslyšel. Stál v pozici na return a čekal na Sheltonův servis, který už nikdy nepřijde. Teprve po několika vteřinách mu došlo, že skóre 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2 znamená jeho druhý grandslamový titul v sezoně a první německé mužské vítězství na US Open od Borise Beckera v roce 1989. Obraz absolutního soustředění, které v největší chvíli vytlačilo samotné skóre, se okamžitě stal ikonickým momentem turnaje.
Tunel, ve kterém zmizelo skóre
Zverev po zápase vysvětlil, co se v jeho hlavě odehrávalo. Byl „v zóně“ tak hluboko, že si myslel, že stav je teprve 5:1 ve čtvrtém setu. Vítězný servis odehrál automaticky, ustoupil za základní čáru a nastavil se do returnu. Hluk dvaceti tisíc diváků, hlas umpira, reakce Sheltonova týmu, nic z toho k němu neproniklo. Ruce zvedl až ve chvíli, kdy periferním viděním zachytil pohyb svého trenérského boxu.
Je to paradox, který dokonale vystihuje celý jeho turnaj. Dva týdny v New Yorku strávil bojem o kontrolu: nad soupeři, nad nervozitou, nad vlastním tělem po 16 hodinách a 40 minutách na kurtu, což oficiální web US Open označil za rekordně dlouhou cestu do mužského semifinále. A když ta kontrola konečně přinesla trofej, nedovolila mu ji okamžitě přijmout.
Cesta plná pětisetových bitev
Zverevova turnajová trasa nebyla hladká. V prvních dvou kolech musel otáčet pětisetové zápasy proti Lorenzovi Sonegovi a Quentinu Halysovi. Teprve od třetího kola proti Alejandru Tabilovi přepnul do jiného režimu: tři sety, čistá práce. Lorenzo Darderi ve čtvrtém kole a Botic van de Zandschulp ve čtvrtfinále dostali stejnou porci.
Semifinále proti Karenu Chačanovovi přineslo tři tiebreaky: 6:3, 7:6(7), 7:6(6). Zverev v nich proměnil klíčové body s chirurgickou přesností, ale zápas ho stál další tři hodiny. Do finále vstupoval s bilancí šesti zápasů a fyzickou zátěží, která by řadu hráčů zlomila ještě před ním.
Finále, které rozhodl tiebreak
Ben Shelton, domácí naděje a muž, pro kterého fandila drtivá většina publika, začal finále nervózně. Hned v úvodním servisním gamu udělal dvojchybu a Zverev brejk proměnil. První set skončil 6:3 bez většího dramatu.
Druhý set byl vyrovnanější, ale tiebreak patřil jednoznačně Němci: 7:2, téměř bezchybný výkon. Shelton se vzepřel ve třetím setu, který urval 7:5, a na chvíli vnesl do zápasu nejistotu. Čtvrtý set ale Zverev otevřel okamžitým brejkem a už nepustil. Závěrečné skóre 6:2 vypadá jednoznačně. Bylo.
37 let po Beckerovi
Poslední Němec, který zvedl trofej mužské dvouhry na US Open, byl Boris Becker. Stalo se to v roce 1989: Becker tehdy jako nasazená dvojka porazil ve finále světovou jedničku Ivana Lendla. Bylo mu 21 let a už měl za sebou tři wimbledonské tituly.
Zverev přišel do New Yorku 2026 v jiné pozici. Na první grandslamový titul čekal až do Roland Garros téhož roku, tedy zhruba šest let od své první finálové šance na majoru (US Open 2020). Do turnaje nastoupil jako nasazená jednička; Jannik Sinner, tehdejší světová jednička, chyběl. Bilance 25:2 na grandslamech v sezoně 2026 podle AP ukazuje, jak dominantní jeho majorová forma byla.
Becker a Zverev. Dva němečtí muži, kteří v open éře vyhráli singl US Open. Mezi nimi 37 let ticha.
Omluva, která nebyla potřeba
Při ceremoniálu se Zverev obrátil k publiku a omluvně poznamenal, že většina přála Sheltonovi. Newyorské publikum je známé svou loajalitou k domácím hráčům a Shelton, který hrál své první grandslamové finále, měl podporu tribuny celý zápas. Zverev to věděl. A přesto dokázal hluk proměnit v ticho vlastní hlavy, tak dokonalé, že v něm neslyšel ani konec vlastního největšího vítězství.
Ten okamžik za základní čárou, kdy šampion čeká na míč, který už nikdy nepřiletí, říká o vrcholovém sportu víc než kterákoli statistika.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář