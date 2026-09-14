Manganistan draselný na rajčata funguje, ale jen jako postřik přímo na plody. Většina zahrádkářů ho míchá do zálivky a diví se, proč nečervenají

Manganistan draselný na rajčata funguje, ale jen jako postřik přímo na plody. Většina zahrádkářů ho míchá do zálivky a diví se, proč nečervenajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stále zelená rajčata zčervenají bleskovou rychlostí, pomůže manganistan draselný
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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