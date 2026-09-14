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Manganistan draselný na rajčata funguje, ale jen jako postřik přímo na plody. Většina zahrádkářů ho míchá do zálivky a diví se, proč nečervenají

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Pokud vám rajčata na keřících nedozrávají ani v teplých dnech, pak jste pravděpodobně udělali někde chybu. Hlídejte zálivku i hnojiva.
Stále zelená rajčata zčervenají bleskovou rychlostí, pomůže manganistan draselný

Stále zelená rajčata zčervenají bleskovou rychlostí, pomůže manganistan draselný

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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