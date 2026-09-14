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Stezka Českem: Proč tisíce lidí vyměnily all-inclusive za těžký batoh a puchýře

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Turistika patří mezi velmi oblíbené volnočasové aktivity. Možná i proto, že to od vás nevyžaduje žádnou speciální přípravu, pokud se chcete vypravit třeba jen do svého blízkého i vzdálenějšího okolí. Pěší chůzi můžete přizpůsobit svému tempu a věku, takže se jí lze věnovat i tehdy když se z člověka stane senior. Kromě toho pobyt v přírodě má očistný účinek na psychiku. Prostě přijdete při něm na jiné myšlenky. Tento smysl má i Stezka Českem. Tento nekomerční projekt se řídí heslem „Může jít každý.“
Stezka Českem

Stezka Českem

Zdroj: Foto: Sken z Mapy.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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