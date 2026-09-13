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Příští sezónu už okurky nezhořknou. Důležitá je správná teplota a zalévání

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Těšili jste se na vlastí úrodu okurek, ale všechny vám zhořkly? Bohužel i to se může stát a často to není jen druhem odrůdy. Chyby mohou nastat při samotném pěstování. Pokud už sklidíte hořké plody, nemusíte je hned vyhazovat. Vyzkoušet starý dobrý trik s vodou a solí. Používaly ho už naše babičky.
Okurky

Okurky

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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