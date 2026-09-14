Slovenský klub předčil PSG ve světovém rekordu. Trnava dala pět gólů ze sedmi střel, Paříž na to potřeboval devět

12. září 2026, dvacet minut po půl deváté večer, začal na Štadióne Antona Malatinského v Trnavě zápas 8. kola Niké ligy, který by za normálních okolností zaplnil nanejvýš regionální sportovní rubriku. Spartak Trnava hostil FC Košice. O necelé dvě hodiny později stálo na tabuli 5:2 pro domácí, a v kolonce očekávaných gólů svítilo číslo, které vypadá jako překlep: 0,53 xG. Pět branek z hodnoty, která říká, že tým měl v průměru vstřelit půl gólu. Převis skutečnosti nad očekáváním činil zhruba 9,4násobek. A to je víc, než co v březnu téhož roku předvedl Paris Saint-Germain proti Chelsea v osmifinále Ligy mistrů.
Co přesně se v Trnavě stalo
Spartak vystřelil za celý zápas sedmkrát. Pětkrát mířil na bránu. Pětkrát skóroval. Jenže nejde jen o suchá čísla, důležité je, jak ty góly padly. Podle oficiálního klubového reportu otevřel skóre Laušić ranou z hranice šestnáctky pod břevno. Azango přidal druhý technickou střelou k zadní tyči po individuálním zatažení. Třetí gól? Vlastní branka Stephana Kóši po prudkém centru Koštrny. Čtvrtý přidal Sabo bombou z dvaceti metrů a pátý Kudlička po průnikové přihrávce Azanga.
Právě typologie zásahů vysvětluje, proč xG zůstalo tak nízko. Dálkové střely mají v modelech pravděpodobnost gólu kolem 3–5 %. Vlastní gól se do xG střílejícího týmu nezapočítává vůbec. Trnava tedy nevytvořila sérii tutovek z malého vápna, proměnila střely, které statistika považuje za málo nadějné.
Benchmark jménem PSG
11. března 2026 porazil Paris Saint-Germain v osmifinále Ligy mistrů Chelsea stejným výsledkem 5:2. Analytické servery The Analyst (Opta) i Squawka připsaly Pařížanům 0,87 až 0,88 xG z devíti střel. Opta k tomu dodala, že devět střel bylo nejméně, kolik kdy tým v Lize mistrů potřeboval na pět a více gólů od sezony 2003/04.
Srovnání v číslech:
|
|Spartak Trnava
|PSG
|Výsledek
|5:2
|5:2
|Střely
|7
|9
|xG
|0,53
|0,87–0,88
|Převis gólů nad xG
|~9,4×
|~5,7×
Trnava tedy dosáhla stejného gólového výstupu s méně střelami a výrazně nižší očekávanou hodnotou. Neznamená to, že slovenský klub hrál lépe než PSG, znamená to, že během jednoho konkrétního večera byla odchylka mezi kvalitou šancí a skutečným skóre ještě extrémnější.
Košice nebyly bezmocné
Kdo se podívá jen na výsledek, snadno nabude dojmu, že Trnava soupeře přejela. Oficiální ligový detail říká pravý opak. Košice vystřelily dvacetkrát, nasbíraly 1,93 xG a podle očekávaných gólů měly zápas vyhrát. Herní obraz připomínal spíš přetahovanou, v níž jeden tým proměnil téměř vše a druhý téměř nic. Právě proto je zápas statistickou anomálií, ne důkazem herní dominance Spartaku.
Trenér Antonio Muñoz, který Trnavu vede od ledna 2026, mohl po závěrečném hvizdu slavit „jarmočný výprask“, jak ho pojmenoval klubový web. Ale i on musel vědět, že takový večer se neopakuje na objednávku.
Co xG umí a co ne
Očekávané góly nejsou verdikt. Jsou to pravděpodobnosti odvozené z pozice střelce, úhlu, počtu bránících hráčů a dalších proměnných. Jak vysvětluje Hudl/StatsBomb, různé modely se mohou lišit, proto je fér vždy uvést, odkud čísla pocházejí. Trnavských 0,53 xG pochází z oficiálního ligového detailu Niké ligy, pařížských 0,87 z analytických providerů Opta a Squawka.
Důležitá je i poznámka k „světovému rekordu“. Sjednocená globální databáze xG napříč všemi soutěžemi a sezonami veřejně neexistuje. Bezpečně lze říct jen tolik: ve srovnání s veřejně dohledatelnými daty je trnavský zápas nejextrémnějším případem pětigólového výkonu při takto nízkém xG. Slovensko přitom v klubovém koeficientu UEFA pro rok 2026 figuruje na 29. místě v Evropě, mezi Ázerbájdžánem a Bulharskem. O to víc výsledek vyčnívá.
Jednorázová nadprodukce nad xG nemá téměř žádnou prediktivní hodnotu. Spartak Trnava se tím večerem nezařadil po bok PSG. Zařadil se ale do velmi úzkého klubu zápasů, kde statistika kapitulovala před realitou, a to je příběh, který stojí za zaznamenání.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle