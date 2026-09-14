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Dva roky mezi mazáky a bažanty. Vojna měla vlastní pravidla, která znal každý muž

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Bažant, půlročák, mazák a suprák nebyly jen přezdívky. Vysvětlíme, jak fungovala nepsaná hierarchie základní vojenské služby.
Skupina branců Československé lidové armády v lese v polovině 80. let. Kredit:

Skupina branců Československé lidové armády v lese v polovině 80. let. Kredit:

Zdroj: Valdemar Bednarz/Wikimedia CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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