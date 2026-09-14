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Na Česko se žene další extrém. Meteorologové ukázali, kde bude situace kritická

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Začátek nového týdne přinesl do Česka zataženou oblohu, déšť a nízké ranní teploty. Během pondělí 14. září se mohou místy objevit také bouřky. Od severozápadu ale začne počasí postupně měnit charakter a srážek bude ubývat.
Na Česko se žene další extrém. Meteorologové ukázali, kde bude situace kritická

Na Česko se žene další extrém. Meteorologové ukázali, kde bude situace kritická

Zdroj: generováno Ai
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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