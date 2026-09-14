Antoš tipuje kandidáty na baráž a prozrazuje, proč je Augusta možná budoucí trenér české reprezentace

Pardubice jako referenční bod celé soutěže
Obhájce titulu vstupuje do nové sezony v pozici, kterou český hokej dlouho nezažil. Pardubice nejen že neoslabily, ale dál posílily kádr, jehož hloubka připomíná éry, kdy jeden tým definoval celou soutěž. Antoš je staví jako první jméno na pásce, ne proto, že by ostatní neexistovali, ale proto, že Dynamo funguje jako hotový vítězný projekt. Není to přestupová aktivita, co z nich dělá favorita. Je to fakt, že tým, který už ví, jak vyhrát finále, přidal další díly do skládačky.
Právě tady začíná zajímavá otázka: může mít kabina nabitá hvězdami problém, pokud se některým z nich nebude dařit bodovat? Teoreticky ano. Jenže Pardubice vstupují do sezony jako úřadující mistr s ověřenou chemií, ne jako neotestovaný experiment. Riziko existuje, ale startovní pozice ho výrazně tlumí.
Augusta a sparťanský test nejvyšší úrovně
Druhá linie Antošova čtení sil je mnohem provokativnější. Patrik Augusta nepřichází na Spartu jako další trenér v řadě. Přichází jako kouč, o němž Antoš mluví v kategoriích přesahujících klubový hokej, jako o člověku s potenciálem pro nejvyšší úroveň českého hokeje, reprezentaci nevyjímaje.
Opora pro takové hodnocení není planá. Tři medaile s reprezentační dvacítkou. Pověst trenéra, který staví disciplínu, jasně vymezuje role a vytváří atmosféru, v níž jsou hráči ochotní obětovat individuální ambice pro celek. Augusta sám Spartu přirovnal k Montrealu, kolosu, který potřebuje strukturu, ne revoluci. „Budu malinko přísný, ale bombu do kádru nehodím,“ řekl na jaře.
Sparta čeká na titul devatenáct let. Tlak je enormní. A právě proto je Augustův příchod tak čitelný signál: klub nesáhl po motivátorovi, který kabinu nabije emocemi na pár týdnů. Sáhl po architektovi, který má z kvalitních jmen vytvořit funkční tým. Podle nás platí: pokud Augusta uspěje hned v prvním sparťanském roce pod tímto tlakem, jeho jméno se v debatě o budoucím trenérovi národního týmu bude vracet ještě hlasitěji.
Spodek tabulky: kdo by měl mít strach
Extraliga má nově tvrdší pravidlo: do baráže jde pouze čtrnáctý tým po základní části. Baráž se hraje od 17. do 29. dubna 2027 na čtyři vítězné zápasy. Prostor pro chybu je minimální.
Antoš v předsezonním hodnocení naznačuje, že ne všechny kluby přestupový trh využily šťastně. Z dostupného kontextu nejvíc bliká Kladno, které prošlo největším počtem letních změn, a rozsáhlá přestavba kádru je vždy sázka na nejistotu. Do širšího okruhu ohrožených patří Vítkovice, které už loni řešily záchranářský stres, a případně Olomouc.
- Kladno – nejvíce letních změn, riziko nesehranosti
- Vítkovice – loňský záchranářský tlak se může opakovat
- Olomouc – v širším ohrožení, pokud nepřidá kvalitu do útoku
Co je v extralize nového
Sezona 2026/27 přináší i organizační změny, které ovlivní zážitek v hale i před obrazovkou. Rozhodčí budou nově oznamovat své verdikty publiku přímo v aréně pomocí komunikátorů, po vzoru zámořského modelu, kde divák okamžitě slyší, proč padl trest nebo proč byl gól odvolán. Podle Radiožurnálu Sport přibude také třetí komerční přestávka v každé třetině, která nemá přesáhnout 70 sekund a slouží zároveň k úpravě ledu.
Pro fanoušky v hale je hlášení verdiktů jednoznačný posun ke srozumitelnosti. Pro televizní produkt znamená třetí přestávka víc reklamního prostoru, ale i lepší kvalitu ledové plochy v závěru třetin. Obojí jsou změny, které česká extraliga přejímá s několikaletým zpožděním za zahraničními ligami.
Proč Antošův hlas stojí za pozornost
Milan Antoš není komentátor od stolu. Prošel Jihlavou, Plzní, Slavií i Ústím, zažil extraligu i baráž z ledu. Jeho kariérní karta na hokej.cz ukazuje roky strávené v prostředí, kde se o sestup i postup bojuje na kost. Když dnes čte síly před sezonou, neopírá se jen o statistiky a přestupové tabulky, čte kabiny, trenérské rukopisy, tlak prostředí.
Jeho nejzajímavější teze není samotné favorizování Pardubic. To by řekl kdekdo. Je to vytažení Augusty z klubového rámce až k potenciálu pro národní tým. Zatímco většina předsezonních materiálů řeší posily a kurzové tabulky, Antoš akcentuje trenérský strop, schopnost vytvořit z velkých jmen funkční celek. A právě to bude od 15. září hlavní příběh sezony.
Pardubice vědí, jak vyhrát. Sparta ví, co chce. Odpověď na to, kdo z nich zvedne pohár, bude zároveň odpovědí na otázku, jak daleko sahá Augustův strop.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka