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Jan Hájek z Ordinace slaví osmačtyřicet. Jeho rozjetou kariéru zastavil fyzický kolaps a milionové dluhy

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Herec Jan Hájek slaví osmačtyřicáté narozeniny s čistým štítem. Dnešnímu návratu k herectví a vnitřnímu klidu předcházela zásadní životní křižovatka.
Jan Hájek

Jan Hájek

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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