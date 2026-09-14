Poupatové vřesy zůstanou růžové celou zimu, protože se jejich květy nikdy neotevřou. Většina lidí o nich neví a kupuje běžné

Klíč spočívá v drobné květní mutaci: korunní plátky a tyčinky se u těchto šlechtěných linií vůbec nevyvinou, poupě proto zůstane pevně zavřené a déšť ani ranní mrazíky ho nezničí tak snadno jako otevřený zvoneček klasického kultivaru. Výsledkem je husté, sytě zbarvené „květenství“, které vypadá dekorativně dlouho do podzimu a často i přes první adventní neděle. A přitom poupatové vřesy seženete v Česku za prakticky stejnou cenu jako ty obyčejné, stačí vědět, co hledat na etiketě.
Proč poupatový vřes nikdy nerozkvete, a proč je to výhoda
Botanicky jde o takzvaný poupatově kvetoucí typ druhu
Calluna vulgaris. Vědecká studie publikovaná v databázi PubMed popisuje přeměnu květních orgánů: chybějící korunní lístky i tyčinky znamenají, že pupen nemá důvod se rozevřít. První literární zmínka o této mutaci pochází z roku 1935, moderní komerční série ji ale začaly cíleně využívat až v posledních dekádách.
Praktický dopad je prostý. Otevřený květ standardní odrůdy, třeba oblíbené Dark Beauty, vydrží dekorativně zhruba od začátku září do poloviny října. Pak opadá, hnědne, ztrácí šťávu. Poupatové kultivary řady
Garden Girls drží sytou barvu od srpna či září typicky do prosince. Náskok činí podle konkrétní odrůdy a počasí jeden až tři měsíce.
Existuje ovšem ekologická daň: zavřené pupeny nedodávají opylovačům ani nektar, ani pyl. Kdo chce na balkóně podpořit i hmyz, udělá dobře, když vedle poupatového vřesu vysadí vřesovec, třeba
Erica carnea, která kvete od podzimu přes zimu a čmelákům nabídne potravu právě v období, kdy jí venku ubývá. Jak v obchodě rozpoznat poupatovou odrůdu od běžného vřesu
Tady se odehrává většina chyb. V hobby marketech i zahradních centrech stojí vedle sebe standardní
Calluna, poupatové série a k tomu ještě vřesovce rodu Erica, a etikety bývají skoupé na vysvětlení.
Několik vodítek, která fungují přímo u regálu:
Název série na štítku: Hledejte označení Garden Girls, Sunset Girls, Knospenheide nebo český popis „poupatové květy“. Zahradnictví Flos u odrůdy Leandra výslovně uvádí „série odolných odrůd vřesů s poupatovými květy“. Vizuální kontrola: Poupatový kultivar má pevně sevřená, kulatá poupata v hustých hroznech. Běžný vřes už v září ukazuje drobné otevřené nebo pootevřené zvonkovité kvítky. Termín prodeje: Poupatové linie se v českém maloobchodě objevují hlavně od září. Pokud v srpnu narazíte na kvetoucí Calluna s otevřenými květy, jde téměř jistě o standardní kultivar.
A pozor na záměnu s vřesovcem.
Erica má jehlicovité listy a trubkovité květy, Calluna drobné šupinovité lístky. Oba rody sdílejí regál i kategorii „vřesy a vřesovce“, ale pěstební nároky se liší; některé druhy Erica tolerují i neutrálnější půdu, zatímco Calluna vyžaduje výrazně kyselý substrát. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Zimní péče v truhlíku: kyselý substrát, střídmá zálivka a jarní řez
Poupatový vřes v nádobě přežije české mrazy; výrobci uvádějí odolnost zhruba do −23 až −29 °C podle kultivaru. Slabým místem ale bývá kořenový bal v omezeném objemu substrátu.
Základní pravidla pro přezimování:
Substrát: Kyselý, pro rododendrony či azalky. Na dno truhlíku drenážní vrstvu z keramzitu nebo štěrku. Zálivka: I v zimě občas zavlažit, ovšem výhradně za nemrznoucího počasí. Malý truhlík vysychá rychleji, než by se zdálo. Ochrana: Mladší rostliny přikrýt chvojím. Truhlík ideálně obalit jutou nebo polystyrenem, aby kořeny nepromrzly. Jarní řez: Po skončení dekorativní sezóny zkrátit výhony přibližně o třetinu délky. Zásadní je zůstat v zelené části; řez do starého holého dřeva vřes neodpustí.
A jak na jaře zjistit, jestli keřík přežil? Pomůže vám osvědčený „scratch test“: nehtem nebo nožem lehce narušte kůru na výhonu. Zelená pod povrchem znamená živé pletivo. Hnědá signalizuje odumření, ale i tak stojí za to zkontrolovat silnější dřevo u báze a s definitivním verdiktem počkat do dubna.
Barevná paleta poupatových vřesů: víc než jen růžová
Kdo si představuje poupatové vřesy jen v jednom odstínu, bude překvapený. Šlechtitelské katalogy nabízejí bílou, světle růžovou, sytě růžovou, červenou, purpurovou i lila. Existují dokonce linie s výrazně zbarveným listem (zlatým, stříbřitým, bronzovým) a nekvetoucí dekorativní série typu Sunset Girls, které sázejí čistě na kontrast listové textury. Truhlík osázený třemi čtyřmi odlišnými kultivary vypadá od září do prosince jako miniaturní vřesoviště v plném rozpuku, zatímco sousedovy obyčejné vřesy už dávno zhnědly.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková