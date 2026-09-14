Schick sedí na lavičce, Leverkusen prohrává. Minutu před koncem přišla patička a gól jako přes kopírák z předminulého kola

Sobotní odpoledne v Augsburgu mělo pro Bayer Leverkusen všechny ingredience trapasu. Třicet střel, čtrnáct rohů, šedesát tři procent držení míče, a přesto prohra 1:2 v 88. minutě. Jenže pak se u malého vápna objevil muž, který od první minuty seděl na lavičce. Schick zachytil Tillmanovu ránu z pravé hrany šestnáctky, otočil tělo a patičkou ze 7,13 metru nasměroval balon do sítě. Konečných 2:2. Augsburg zůstal stát, leverkusenská lavička explodovala.
Proč vůbec seděl na lavičce?
Trenér Carles Martínez nasadil do základní sestavy Christiana Kofaneho, pro kterého šlo o první start v sezoně. Přímé vysvětlení v žádném z oficiálních zdrojů Bayeru nezaznělo. Fakta ale naznačují logiku: všechny čtyři Kofaneho bundesligové góly v kalendářním roce 2026 padly venku a v posledních třech venkovních ligových zápasech měl třetí gólový podíl. Martínez zřejmě chtěl od úvodního hvizdu jinou dynamiku a Schicka si šetřil jako finišera.
Kofane tu důvěru splatil, otevřel skóre na 1:0. Jenže Augsburg otočil dvěma zásahy a Leverkusen se ocitl v pozici, kdy potřeboval přesně to, co Schick umí nejlépe: objevit se ve správný moment na správném místě.
Gól za čtyři procenta
Podle oficiálního live tickeru Bundesligy měl Schickův zásah pravděpodobnost pouhá 4 %. Tillman pálil z pravého okraje pokutového území, míč letěl nízko podél brankové čáry. Schick stál u pětky, nemusel se rozběhnout, nemusel skákat. Stačilo natočit patu. Jednoduchý pohyb, který vyžaduje cit pro prostor a načasování, jaké se nedá natrénovat z učebnice.
V 75. minutě mu ještě zablokovali střelu. O čtrnáct minut později už slavil. Dvacet sedm minut na hřišti, jeden gól, zachráněný bod.
Kopírák? Skoro, ale z jiného kola
Nabízí se srovnání s minulým ligovým kolem proti Unionu Berlín. Jenže tam Schick skóroval už ve 48. minutě při pohodlné výhře 4:0, žádná dramatická tečka v závěru. Skutečně podobný scénář se odehrál o týden dřív, 29. srpna proti Elversbergu. Tam Leverkusen rovněž dotahoval a Schick udeřil v 77. minutě při pozdní stíhací jízdě. Dvě situace z úvodu sezony, dvě pozdní branky, stejný hráč.
Co je na tom pozoruhodné: nejde o náhodu. Schick v obou případech vstoupil do přehuštěného vápna, zorientoval se v prostoru a zakončil instinktivně. Opakování v tak krátkém čase ukazuje spíš výjimečný cit pro pozici těla než šťastnou souhru okolností.
Tři góly ve třech kolech, a český souboj střelců
Po třetím kole Bundesligy je Schick na děleném čele tabulky střelců se třemi góly. Skóroval proti Elversbergu, Unionu i Augsburgu. V lize tedy dal gól v každém zápase sezony, přestože v posledním z nich odehrál jen necelou třetinu.
Český střelecký souboj v Bundeslize ale nabízí i druhé jméno. Adam Hložek za Hoffenheim nastřílel ve třetím kole dva góly Stuttgartu, v 13. a 67. minutě, a stal se mužem zápasu. Po loňské sezoně, kdy za Hoffenheim odehrál pět ligových zápasů bez jediné branky, je to skok. Dva góly ve třech kolech ho řadí do skupiny pronásledovatelů za děleným čelem.
Týmový kontext se ovšem liší: Leverkusen je po třech kolech sedmý se čtyřmi body, Hoffenheim třináctý se třemi.
Kdy hrají příště
Další bundesligové kolo nabídne oba české útočníky v neděli 20. září. Leverkusen hostí od 13:30 RB Lipsko, Hoffenheim nastoupí od 17:30 v Paderbornu. Konkrétní televizní přiřazení pro český trh zatím vypsané není, aktuální rozpis najdete v programu Oneplay Sport.
Schick nepotřeboval devadesát minut. Stačilo mu dvacet sedm, a jedna pata.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner