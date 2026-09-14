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Mrkev vám sama řekne, kdy ji vytrhnout. Stačí sledovat jeden nenápadný znak na nati, který většina zahrádkářů přehlédne

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Odhalte tajemství správného načasování sběru mrkve a získejte tak chutnou zásobárnu vitamínů na celou zimu.
pěstování mrkve

pěstování mrkve

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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