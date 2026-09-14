Liberec startuje lépe než pod Trpišovským. Za báječným vzestupem stojí pět důvodů, jeden je klíčový

Když v sobotu 12. září 2026 Liberec přehrál doma Mladou Boleslav 3:0, posunul se do čela ligové tabulky. O den později, po dohrání zbytku 8. kola, ho Slavia přeskočila o jediný bod (20 proti 19). Přesto: šest výher, jedna remíza, jedna porážka a pouhé čtyři inkasované branky za osm zápasů. To není náhoda. To je systém. A ten systém má jméno, tvář a pět konkrétních pilířů, které ho drží pohromadě.
Slovenský trenér, o kterém nikdo neslyšel
Když FC Slovan Liberec v červnu 2026 oznámil jmenování Branislava Fodreka, reakce českého fotbalového publika oscilovala mezi lhostejností a pochybnostmi. Pětačtyřicetiletý Slovák se čtyřmi reprezentačními starty, šesti lety u slovenských mládežnických výběrů U16 až U18, asistentský post v Dunajské Stredě, koordinátorská role v maďarském ETO Győr. Žádný titul, žádný mediální profil, žádná zkušenost v české nejvyšší soutěži.
Sportovní ředitel Jan Nezmar ale věděl, co hledá. Na tiskové konferenci 22. června otevřeně popsal, že ke změně vedl „sestupný trend“ a potřeba „dravější formy“ naplňování klubových cílů. Nešlo o kosmetickou rošádu. Liberec chtěl trenéra, který umí pracovat s mladými a zahraničními hráči, rozumí skautingovému modelu klubu a dokáže navázat na položený základ. Fodrek do tohoto profilu zapadl přesněji, než kdokoli čekal.
Pět tahů, které změnily trajektorii
Fodrekova organizace týmu je tmel, ale sám by nestačil. Liberec v létě 2026 udělal pět věcí, které se navzájem posilují:
- Branislav Fodrek a nový realizační tým. Přinesl důraz na práci bez míče, kompaktnost a disciplínu. Výsledek: 0,5 inkasovaného gólu na zápas, nejlepší obranná bilance soutěže k datu sobotního zápasu s Boleslaví.
- Vasil Kušej na ročním hostování s opcí ze Slavie. Nezmar ho popsal jako rozdílového hráče pro poslední třetinu hřiště. Kušej rozhodl podještědské derby v Jablonci (1:2) a trefil se i proti Boleslavi. Není jediný střelec, ale je ten, kdo rozhoduje zápasy s velkou váhou.
- Lukáš Hůlka jako hotový stoper. Téměř 300 ligových startů, smlouva do léta 2029, okamžitá opora tříčlenné obrany. V rozhovoru po remíze se Slavií popsal, že nový tým přinesl nové věci, ale nezboural vše, co fungovalo předtím. Kontinuita s evolucí.
- Fallou Faye jako strategická investice. Dvacetiletý senegalský defenzivní záložník z Pikine, který prošel akademií Dinama Záhřeb, hostoval ve třetí chorvatské lize, hrál za Domžale i NK Bravo. Liberec ho sledoval dlouhodobě, znal jeho vývoj i lidi kolem něj. Přestup jako společný projekt, ne impulzivní nákup.
- Defenzivní stabilita jako společný jmenovatel. Třináct vstřelených, čtyři inkasované. Čísla, která drží body i v zápasech proti Plzni (výhra venku), Slavii (remíza), Jablonci (výhra) a Boleslavi (výhra 3:0).
Produktivita navíc není závislá na jednom jménu. Dulay má bilanci 3+1, Mašek dva góly, Baboula gól s asistencí, Kayondo branku. Kdyby Slavia teoreticky stáhla Kušeje zpět (veřejně doložená je pouze opce, nikoli klauzule o předčasném odvolání), tým by přišel o svůj nejostřejší hrot, ale ne o celý útočný arzenál.
Proč je Fodrekova organizace tím klíčovým faktorem
Když se podíváte na pět výše uvedených bodů, jeden z nich funguje jako nosná konstrukce pro všechny ostatní. Hůlka může být sebezkušenější stoper, ale bez systému, který mu dává jasné pozice spoluhráčů, by sám obranu neutáhl. Faye může mít sebelepší fyzické parametry, ale bez definované role v presingu by zůstal atletem bez kontextu. A Kušej může být sebetalentovanější, ale bez týmu, který mu vybojuje míč ve středu hřiště, by neměl z čeho tvořit.
Čtyři inkasované branky po osmi zápasech nejsou jen statistika. Jsou důkazem, že Fodrek dal mužstvu funkční defenzivní identitu, a ta drží body i proti soupeřům, kteří mají individuálně silnější kádry. Výhra v Plzni, remíza se Slavií. To nejsou výsledky týmu, který má štěstí. To jsou výsledky týmu, který ví, co dělá bez míče.
Srovnání s Trpišovským: kde drží a kde ne
Paralela se nabízí a není nefér, v úzkém rámci. Trpišovského Liberec byl v ročníku 2015/2016 po šesti kolech druhý bez porážky a první ligovou prohru utrpěl až v 8. kole v Plzni (1:2). Současný Fodrekův tým má po osmi zápasech bilanci 6-1-1 s 19 body. Síla startu je srovnatelná, možná o něco výraznější.
Jenže Trpišovského éra v Liberci nebyla jen o podzimních bodech. Znamenala dva po sobě jdoucí postupy do skupiny Evropské ligy; naposledy v sezoně 2020/2021 klub ve skupině nasbíral sedm bodů. To je rovina, kterou současný Liberec teprve musí potvrdit. Loňská šestá příčka ukazuje, odkud tým startoval. Boj o horní pětku a evropská místa je teď uvěřitelnější než kdykoli v posledních sezonách. Titulové ambice? Po osmi zápasech předčasné slovo.
Víc než jen kádr
Za kulisami se změnil i provoz. Klub před sezonou investoval do hybridního trávníku a zlepšil osvětlení stadionu; detaily, které samy o sobě body nepřinesou, ale signalizují profesionálnější přístup k celému restartu. Návštěvnost zatím roste opatrně: domácí zápas s Teplicemi přilákal 4 710 diváků, duel s Boleslaví 4 236 při kapacitě 9 900. Na vyprodání to ještě není. Ale pokud bodové tempo vydrží, lidé přijdou.
Liberec zatím nevypadá jako tým jedné formy. Vypadá jako tým, který díky trefené kombinaci trenéra, hráčských profilů a defenzivní identity zrychlil svůj vývoj o několik měsíců. Vzorek osmi zápasů je pořád malý. Ale když v něm najdete výhru v Plzni, remízu se Slavií a derby v Jablonci, přestáváte mluvit o náhodě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle